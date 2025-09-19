Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios, a la final mundial de lanzamiento de jabalina

Flor Denis Ruiz Hurtado de Colombia. Foto: EFE - ENNIO LEANZA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las colombianas Flor Denis Ruiz y Valentina Barrios aseguraron este viernes su presencia en la final del lanzamiento de jabalina del Mundial de Tokio, en una jornada histórica para el atletismo nacional.

Ruiz, de 34 años, vigente subcampeona mundial en Budapest 2023, volvió a demostrar su jerarquía al clasificar con la octava mejor marca gracias a un registro de 62,11 metros en su primer intento. La experimentada lanzadora, que hace dos años vio escaparse el oro en el último suspiro de la final, ratifica así su condición de referente sudamericana en la disciplina.

La gran noticia llegó de la mano de Valentina Barrios, quien con apenas 21 años consiguió meterse en su primera final mundial. La joven atleta alcanzó los 60,98 metros, registro que la ubicó como la duodécima clasificada, última en entrar por repesca, pero suficiente para escribir su nombre entre las mejores del planeta.

En la misma prueba, la ecuatoriana Juleisy Angulo, de 24 años, brilló con un lanzamiento de 63,25 metros, nuevo récord nacional para su país, mientras que su compatriota Paula Torres, reciente medallista de bronce en la marcha de 35 km, fue una inspiración para ella. Angulo compartirá escenario con las colombianas en la final del sábado.

La ronda de clasificación también dejó sorpresas negativas: la uruguaya Manuela Rotundo, octava mejor marca de la temporada (64,17 m), quedó eliminada con apenas 57,43 m, al igual que las brasileñas Jucilene Sales de Lima (59,79 m) y Daniella Mieko Nisimura (53,01 m).

De esta manera, Colombia contará con doble representación en la final, con la experiencia de Flor Ruiz y la ilusión juvenil de Valentina Barrios, quienes competirán frente a favoritas como la serbia Adriana Vilagos y la australiana Mackenzie Little, candidatas principales al oro mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador