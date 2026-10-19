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Cucho Hernández se lesionó ante Barcelona y preocupa a la selección de Colombia

El delantero colombiano sufrió una lesión en la pierna izquierda durante el partido del pasado sábado contra Barcelona.

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Redacción Deportes
CORRIGE NOMBRE JUGADOR SEVILLA, 14/10/2026.- El delantero del Betis Cucho Hernández (i) se escapa de Pepé, del FC Oporto, durante el partido de la Liga de Campeones que Real Betis y FC Oporto disputan este miércoles en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz
Juan Camilo "Cucho" Hernández en acción con el Real Betis durante la Liga de Campeones 2026/27. | EFE/Julio Muñoz
Foto: EFE - Julio Muñoz

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Malas noticias llegan desde España para la selección de Colombia. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero del Real Betis, sufrió una lesión muscular en la zona proximal del sóleo izquierdo y estará aproximadamente un mes fuera de las canchas. La dolencia supone un contratiempo para el atacante colombiano, cuya recuperación podría extenderse hasta mediados de noviembre.

La ausencia del futbolista también representa un problema para Manuel Pellegrini, técnico del cuadro andaluz, que deberá reorganizar su ataque durante las próximas semanas. El Betis afronta compromisos importantes tanto en la liga española como en la Champions League, dos competiciones en las que el colombiano era la principal referencia ofensiva.

La lesión se produjo el pasado sábado, durante la derrota 5-2 del Betis frente al Barcelona, por la novena jornada de LaLiga. Hernández, quien había sido titular, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 64 y, después de las revisiones y los estudios médicos correspondientes, se determinó que no estará disponible para Pellegrini durante unas cuatro semanas.

Esta situación también pone en duda su presencia en la próxima fecha FIFA, en noviembre. Colombia tiene programados dos amistosos contra Chile. El primero de esos duelos será el viernes 13 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el segundo, el martes 17, en el Estadio Nacional de Santiago. Su convocatoria dependerá de cómo avance la recuperación.

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La baja llega en un momento en el que Hernández venía sumando minutos y aportando al ataque del conjunto andaluz. En la presente temporada, el delantero colombiano ha disputado diez partidos entre LaLiga y la Champions League, con un balance de tres goles y dos asistencias. Ahora deberá concentrarse en recuperarse para regresar a la competición.

Su ausencia le abre la puerta a Troy Parrott, delantero irlandés que llegó procedente del AZ neerlandés y que venía actuando como emergente por la titularidad de Hernández. Lo más seguro es que sea el elegido para enfrentar a Feyenoord este miércoles, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

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Por Redacción Deportes

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