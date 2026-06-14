Cucurella, a un paso de Real Madrid: los detalles del acuerdo que sacude el mercado

Esto es lo que se sabe sobre la negociación con el Chelsea, el valor del traspaso y los detalles del contrato. Foto: EFE - Lavandeira jr

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El futuro de Marc Cucurella parece estar cada vez más ligado al Real Madrid. Aunque el club blanco todavía no ha realizado ningún anuncio oficial, distintas informaciones procedentes de Europa coinciden en que existe un acuerdo total entre las partes y que únicamente faltaría el paso definitivo: la firma de los documentos.

La operación ha tomado fuerza en las últimas horas hasta el punto de que varios reportes la consideran prácticamente cerrada. Según lo que se conoce hasta ahora, solo un giro inesperado podría impedir que el lateral izquierdo español termine vistiendo la camiseta madridista la próxima temporada.

Un deseo mutuo que aceleró la negociación

Cucurella tenía claro desde hace tiempo que quería regresar al fútbol español. Pese a tener contrato vigente con el Chelsea, el defensor veía con buenos ojos abandonar Inglaterra durante este mercado de fichajes y explorar opciones en LaLiga.

Barcelona y Atlético de Madrid aparecían como los principales interesados en su situación. De hecho, los contactos y acercamientos apuntaban a que alguno de esos dos clubes podría quedarse con sus servicios. Sin embargo, la irrupción del Real Madrid cambió por completo el panorama.

La negociación pasó de ser una posibilidad a convertirse en una operación avanzada en muy poco tiempo. Actualmente existiría un acuerdo verbal entre el jugador, el conjunto merengue y el Chelsea.

Mourinho habría sido clave en la decisión

Uno de los aspectos que más peso habría tenido en la operación es la petición directa de José Mourinho. Según la información conocida, el entrenador habría señalado a Cucurella como una de sus prioridades para reforzar el lateral izquierdo.

La intención sería contar con él junto a Álvaro Carreras para competir por esa posición. Este escenario también tendría consecuencias dentro de la plantilla, ya que los nombres de Ferland Mendy y Fran García aparecen ahora como posibles candidatos para salir del club si llegan ofertas convincentes.

Mientras tanto, la continuidad de Carreras tampoco estaría completamente garantizada, aunque su situación sería diferente debido a la reciente inversión realizada por el club para incorporarlo.

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Un fichaje cercano a los 50 millones de euros

En el aspecto económico, el acuerdo rondaría los 50 millones de euros, una cifra importante para un defensor y que lo situaría entre las incorporaciones más costosas del Real Madrid en esa posición.

Las conversaciones habrían avanzado sin grandes obstáculos, ya que el Chelsea mantenía esa valoración por el futbolista y el conjunto blanco estaría dispuesto a asumir el desembolso. Los detalles finales aún deben definirse, pero el monto estaría cercano también a los 40 millones de libras esterlinas.

Además, Cucurella firmaría inicialmente por cuatro temporadas, aunque la duración del contrato podría ampliarse dependiendo de las condiciones definitivas que se acuerden.

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De La Masia al posible salto al Bernabéu

El defensor español cumplirá 28 años el próximo mes y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Formado en las categorías inferiores del Barcelona tras llegar desde el Espanyol, posteriormente desarrolló su carrera en clubes como Eibar, Getafe y Brighton antes de dar el salto al Chelsea.

El conjunto londinense pagó en su momento alrededor de 65 millones de euros por su fichaje. Desde entonces, Cucurella ha disputado más de 160 partidos con los ingleses, además de conquistar títulos internacionales y consolidarse como una pieza habitual en la selección española.

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