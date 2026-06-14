Uruguay vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el duelo de los sudamericanos en el Mundial

La Celeste inicia su participación en el Mundial 2026 contra Arabia Saudita con varias bajas sensibles y la necesidad de recuperar su mejor versión. Foto: EFE - Federico Gutiérrez

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Uruguay pondrá en marcha este lunes su camino en el Mundial de Norteamérica 2026 cuando enfrente a Arabia Saudita en Miami, en un partido que aparece como una oportunidad para despejar las dudas que rodean al equipo de Marcelo Bielsa.

Aunque la Celeste parte como favorita frente a un rival que llegó por el repechaje asiático, las ausencias por lesión y el irregular rendimiento mostrado en los últimos meses mantienen abierta la incógnita sobre cuál versión del conjunto uruguayo aparecerá en el torneo.

El encuentro corresponde al Grupo H, una zona que también integran España, una de las principales candidatas al título, y Cabo Verde. Por eso, comenzar con una victoria es un objetivo casi obligatorio para los sudamericanos.

Las bajas que complican a Bielsa

El debut mundialista llega condicionado por varios problemas físicos en la plantilla uruguaya. El más sensible es el de Giorgian De Arrascaeta, considerado uno de los futbolistas con mayor capacidad creativa del equipo y que estará ausente al menos durante los dos primeros encuentros por una lesión muscular.

A ello se suman las dudas en defensa. Ronald Araújo continúa recuperándose de una molestia en el gemelo, mientras que el capitán José María Giménez trabaja para dejar atrás un esguince de tobillo. Ninguno de los dos apunta a estar disponible desde el inicio frente a Arabia Saudita.

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Más allá de las bajas, Bielsa enfrenta otro desafío: lograr que la intensidad y la presión alta que caracterizan su propuesta se traduzcan en efectividad ofensiva, algo que no siempre ha sucedido en los compromisos recientes.

Darwin Núñez, bajo la lupa

Uno de los nombres que más atención genera es el de Darwin Núñez. El delantero parece mantener la confianza del seleccionador argentino para liderar el ataque, aunque llega después de una temporada compleja en el Al Hilal saudita.

La llegada de Karim Benzema al club en febrero redujo considerablemente sus oportunidades de competir en la liga local, una situación que ha generado interrogantes sobre su actualidad deportiva justo antes de la cita mundialista.

Federico Valverde, el hombre llamado a liderar

Si hay un futbolista indispensable en el esquema de Bielsa, ese es Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid se presenta como la principal referencia de un centro del campo que también cuenta con Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte.

Su despliegue físico, capacidad para recuperar balones y llegada al área rival lo convierten en una pieza fundamental para las aspiraciones uruguayas. Además, buscará dejar atrás una temporada complicada en España, marcada por una sanción económica impuesta por su club tras un incidente con el francés Aurélien Tchouaméni.

Arabia Saudita llega obligada a dar un golpe

Del otro lado estará una selección saudita que tampoco atraviesa su mejor momento. Pese a la fuerte inversión realizada en el fútbol del país durante los últimos años, que ha llevado figuras internacionales a la Saudi Pro League, el combinado nacional ha tenido dificultades para consolidar su nivel competitivo.

Los malos resultados registrados en marzo provocaron la salida del técnico francés Hervé Renard y la llegada del griego Georgios Donis. Finalmente, Arabia Saudita consiguió su clasificación al Mundial a través del repechaje asiático.

Ahora tendrá una exigente prueba en su estreno frente a un rival que, pese a sus dudas, cuenta con futbolistas consolidados en las principales ligas europeas y con un entrenador experimentado en escenarios mundialistas.

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Bielsa ya dirigió a Argentina en Corea del Sur-Japón 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010. Además, condujo a Uruguay hasta el tercer lugar de la Copa América 2024. La experiencia del técnico y el talento de su plantel alimentan las expectativas de una selección que busca comenzar con el pie derecho una fase de grupos que también la enfrentará a Cabo Verde el 21 de junio y a España el 26.

Hora y dónde ver Uruguay vs. Arabia Saudita en vivo

Fecha: lunes 15 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami

TV: Disney+, Dsports, Win Sports y Paramount+

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