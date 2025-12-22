Dani Alves regresaría al fútbol profesional: compraría club en Portugal y firmaría contrato

El internacional brasileño fue el dueño del carril derecho blaugrana por ocho temporadas. Foto: AFP - CHARLY TRIBALLEAU

Dani Alves podría regresar al fútbol profesional como jugador y dueño de un club. Según informan desde Brasil, el exlateral del Barcelona está muy cerca de concretar, junto a un grupo de inversores brasileños, la compra del Sporting Clube de São João de Ver, equipo que milita en la tercera división de Portugal.

Sin embargo, la operación no se limitaría únicamente al plano administrativo. La intención de Alves, de 42 años, sería firmar un contrato por seis meses y disputar el último tramo de la temporada, entre enero y junio, para darle un cierre en la cancha a su carrera deportiva. El São João de Ver ocupa actualmente posiciones intermedias en su grupo y el proyecto buscaría estabilidad deportiva y crecimiento institucional.

El brasileño no juega desde enero de 2023, cuando su carrera se vio interrumpida por el proceso judicial que enfrentó en España. En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena en su contra y dictó su absolución, decisión que permitió a Alves retomar lentamente la vida pública.

En los últimos meses, el exinternacional brasileño había sido noticia por su nueva faceta como predicador evangelista, manteniéndose alejado de los terrenos de juego. Ahora, entre la gestión deportiva y la posibilidad de volver a vestirse de corto, Dani Alves apunta a un último capítulo como futbolista, esta vez en un club del que también sería protagonista fuera del campo.

La trayectoria de Dani Alves en el fútbol profesional

A lo largo de su carrera, Dani Alves se consolidó como uno de los futbolistas más laureados en la historia del fútbol mundial. El lateral derecho ganó más de 40 títulos oficiales, destacándose sus etapas en el FC Barcelona, en el que fue pieza clave del equipo que dominó Europa entre 2008 y 2015. Además, con la selección de Brasil, conquistó dos Copas América y una Copa Confederaciones, además del oro olímpico en Tokio 2020.

Alves pasó por Juventus, Paris Saint-Germain, São Paulo y Pumas de México, club en el que militaba cuando su carrera se vio abruptamente detenida en enero de 2023.

El caso de Dani Alves con la justicia española

Más allá de lo futbolístico, la carrera y la vida de Dani Alves quedaron marcadas por el proceso judicial que enfrentó en España. El exlateral brasileño fue acusado de agresión sexual por una joven de 23 años, por hechos ocurridos en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona.

Tras la denuncia, Alves fue detenido en enero de 2023 y permaneció 14 meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Brians 2, mientras avanzaba la investigación y el juicio.

Durante ese periodo privado de la libertad, Alves atravesó uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional. Según su propio testimonio, fue en la cárcel donde se acercó de manera profunda a la religión evangélica. Desde entonces, la fe pasó a ocupar un lugar central en su discurso y en su cotidianidad.

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena inicial y dictó la absolución del exfutbolista, al considerar que existían insuficiencias probatorias para sostener la sentencia, apoyándose en el principio de presunción de inocencia.

Tras salir de prisión, Dani Alves comenzó a aparecer en actos religiosos e iglesias evangélicas de Cataluña, especialmente en Girona, donde fue visto predicando y compartiendo su testimonio personal. Esta etapa evangélica marcó su regreso paulatino a la escena pública, alejándolo del foco mediático exclusivamente deportivo.

