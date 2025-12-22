Nuevo top 15 de Laura Vargas en la Copa Asiática de Skeleton, deporte olímpico de invierno

Laura Vargas durante su participación en el Campeonato Mundial de Skeleton, en St. Moritz (Suiza). Foto: Viesturs Lacis

Laura Vargas sigue consolidando su nombre en el skeleton internacional. La colombiana cerró las carreras 3 y 4 de la Asian Cup IBSF 2025-2026 con un nuevo top 15 en la pista olímpica de PyeongChang, reafirmando su progreso competitivo. Vargas se prepara para llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026.

Las pruebas, disputadas el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, representaron dos jornadas de máxima exigencia técnica y física en uno de los trazados más complejos del circuito, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

En la carrera 3, Laura registró una salida de 5.61 segundos y firmó un sólido cierre en 54.04. En la segunda bajada, el hielo elevó el nivel de dificultad, lo que causó que iniciara con 5.65 segundos y detuviera el cronómetro en 55.39. El acumulado de 1:49.43 la ubicó en el puesto 16, a 4.09 segundos del primer lugar.

En la carrera 4, la colombiana volvió a mostrarse competitiva desde el primer momento, con una salida de 5.63 y un tiempo de 54.76, manteniéndose en el grupo medio. En el segundo descenso mejoró su fluidez, arrancó en 5.64 y cerró con un sólido 54.43, para un tiempo total de 1:49.19, que le permitió finalizar en el puesto 12 y firmar uno de sus mejores resultados del fin de semana.

Este nuevo top 15 se suma a los logrados en las primeras dos carreras del evento, donde Laura había cerrado 14ª y 14ª, completando así cuatro competencias consecutivas dentro del grupo medio-alto de la clasificación.

Más allá de las posiciones, cada descenso significó puntos valiosos, aprendizaje y confianza en una competencia clave dentro del sistema de clasificación olímpica.

Laura Vargas, en las cuatro carreras, compitió de tú a tú en un escenario histórico del deporte de invierno. PyeongChang deja la sensación de un proceso sólido y con la colombiana con el sueño olímpico de Milano–Cortina 2026.

¿Quién es Laura Vargas, referente de Skeleton, deporte olímpico de invierno?

Laura Vargas es una de las grandes pioneras del deporte de invierno en Colombia. En 2023 se convirtió en la primera colombiana en competir en un Campeonato Mundial de Skeleton, un hito que marcó un antes y un después para el país en esta disciplina.

Nació en México, creció entre Ciudad de México y Calgary, Canadá, y desde allí comenzó a construir una carrera en un deporte prácticamente desconocido para el público colombiano, con el sueño claro de llegar a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán–Cortina 2026.

En Canadá descubrió el skeleton casi por casualidad, tras responder a una convocatoria para reclutar nuevos talentos. Allí empezó a entrenar a los 15 años y, aunque tuvo que hacer una pausa por sus estudios universitarios en ingeniería biomédica, el deporte terminó imponiéndose como una vocación.

Luego de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud Lillehammer 2016 bajo bandera canadiense, entró en contacto con el Comité Olímpico Colombiano y optó por defender los colores de este país. Desde entonces, construyó un camino sostenido en el circuito internacional, clasificando al Mundial tras ubicarse entre las 50 mejores del mundo y destacándose con resultados importantes, como un quinto lugar en Corea del Sur.

Skeleton, el deporte extremo de invierno en el que se alcanzan velocidades hasta de más de 130 km/h

El skeleton es un deporte olímpico de invierno en el que los atletas descienden por una pista de hielo sobre un pequeño trineo, boca abajo y con la cabeza por delante. Es una de las disciplinas más rápidas sin motor; durante el recorrido se alcanzan velocidades superiores a los 130 km/h, sin frenos ni sistema de dirección mecánica.

El control del trineo depende exclusivamente del cuerpo del deportista, que debe ejecutar movimientos milimétricos con hombros y piernas para trazar las curvas y buscar el menor tiempo posible.

La prueba comienza con una salida a la carrera, en la que el piloto corre entre 25 y 40 metros empujando el trineo para ganar impulso antes de lanzarse sobre él. A partir de ahí, cada descenso se convierte en un ejercicio extremo, durante los 1.200 metros de longitud.

Con orígenes a finales del siglo XIX en St. Moritz, Suiza, el skeleton es una de las disciplinas más antiguas de los deportes de invierno y forma parte del programa olímpico moderno desde Salt Lake City 2002, con presencia confirmada en Milano–Cortina 2026.

