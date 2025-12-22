Logo El Espectador
Endrick se va de Real Madrid y ya tendría nuevo equipo en Francia

El delantero brasileño se iría cedido a Olympique de Lyon debido a la falta de minutos en el conjunto merengue.

Diego Alejandro Daza Gómez
22 de diciembre de 2025 - 09:05 p. m.
El delantero de Real Madrid, Endrick, celebra su gol contra Real Sociedad.
Foto: EFE - Chema Moya
Endrick está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympique de Lyon. Real Madrid y el club francés ultiman los detalles de una cesión por seis meses, sin opción de compra, que se formalizaría en las próximas horas.

El objetivo es que el joven delantero brasileño sume continuidad y minutos de competencia, algo que no tiene en la presente temporada bajo la dirección técnica de Xabi Alonso.

El atacante de 19 años apenas lleva 99 minutos en tres partidos oficiales esta temporada, siendo titular solo en el duelo de copa contra Talavera. La escasa participación llevó al entorno del jugador y al club blanco a buscar una salida temporal, pese a que el conjunto merengue mantiene plena confianza en su proyección a futuro.

Olympique de Lyon asumirá parte de la ficha del futbolista hasta el 30 de junio y le ofrecerá un rol más protagónico en un equipo que marcha quinto en la Ligue 1 y lidera su grupo en la Europa League, ahora bajo las órdenes de Paulo Fonseca.

La situación contrasta con la temporada anterior, en la que Endrick tuvo mayor presencia con Carlo Ancelotti, disputando 37 partidos y anotando siete goles, cinco de ellos en la Copa del Rey, siendo pieza clave en el camino de Real Madrid hasta la final.

Sin embargo, su progresión se frenó este año, en parte por la competencia ofensiva y la irrupción de Gonzalo durante el Mundial de Clubes, periodo en el que el brasileño estuvo lesionado.

Más allá de lo deportivo, la cesión también responde a un objetivo internacional. Endrick busca recuperar ritmo para mantenerse en la órbita de la selección de Brasil, pensando en el Mundial de 2026.

Con 14 partidos ya disputados con la canarinha, el delantero sabe que sumar minutos será determinante para volver a ganarse un lugar en la lista definitiva. En Lyon, donde incluso podría portar el dorsal ‘9’, el brasileño espera relanzar su temporada y regresar a Madrid con mayor rodaje y confianza.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

