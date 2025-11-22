Daniel Muñoz anotó y dedicó su gol a su amigo fallecido: “Por siempre en mi corazón”

Daniel Muñoz marcó este sábado con Crystal Palace y le dedicó su gol a su amigo, quien falleció hace pocos días. Foto: Crystal Palace

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El colombiano Daniel Muñoz, lateral derecho de Crystal Palace y figura de la selección de Colombia, protagonizó una de las imágenes más emotivas del fin de semana en la Premier League.

El antioqueño abrió el camino en la victoria 2-0 frente al Wolverhampton y dedicó su gol a un amigo fallecido recientemente, mostrando debajo de su camiseta un mensaje que conmovió al público: “Por siempre en mi corazón”.

Puede leer: Bayern Múnich remontó y goleó 6-2 a Friburgo para seguir líder de la Bundesliga: video

Muñoz, de 29 años, había recibido un permiso especial para ausentarse de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y poder asistir al velorio de su amigo.

Días después, regresó a Inglaterra y transformó su dolor en inspiración. Al minuto 27, aprovechó un rebote tras un disparo de Adam Wharton y definió con precisión para abrir el marcador en el Molineux Stadium.

En el segundo tiempo, el español Yeremy Pino amplió la ventaja con un espectacular disparo al ángulo, sellando el 2-0 definitivo y estrenándose como goleador en la Premier League.

Le recomendamos: Lando Norris consiguió la pole del Gran Premio de Las Vegas 2025 bajo la lluvia

El gran momento de Daniel Muñoz

Con este tanto, Muñoz suma dos goles y dos asistencias en la Premier League, además de un gol en la Conference League, confirmando su gran momento en Inglaterra.

Su rendimiento lo ha convertido en uno de los laterales más destacados del torneo y ha despertado el interés de clubes como Real Madrid, Barcelona y PSG, que siguen de cerca su evolución.

Con este resultado, Crystal Palace asciende parcialmente a la cuarta posición de la Premier League con 20 puntos, mientras que el Wolverhampton de Jhon Arias se hunde en el último lugar del campeonato, con apenas dos unidades en doce jornadas.

Lo más leído: Colombia debutó con victoria en el Mundial Femenino de Fútbol Sala 2025: venció 2-0 a Canadá

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador