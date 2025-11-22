Logo El Espectador
Daniel Muñoz anotó y dedicó su gol a su amigo fallecido: “Por siempre en mi corazón”

El lateral colombiano de Crystal Palace marcó en la victoria ante Wolverhampton de Jhon Arias y mostró un mensaje en memoria de su amigo.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
22 de noviembre de 2025 - 06:04 p. m.
Daniel Muñoz marcó este sábado con Crystal Palace y le dedicó su gol a su amigo, quien falleció hace pocos días.
Foto: Crystal Palace
El colombiano Daniel Muñoz, lateral derecho de Crystal Palace y figura de la selección de Colombia, protagonizó una de las imágenes más emotivas del fin de semana en la Premier League.

El antioqueño abrió el camino en la victoria 2-0 frente al Wolverhampton y dedicó su gol a un amigo fallecido recientemente, mostrando debajo de su camiseta un mensaje que conmovió al público: “Por siempre en mi corazón”.

Muñoz, de 29 años, había recibido un permiso especial para ausentarse de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y poder asistir al velorio de su amigo.

Días después, regresó a Inglaterra y transformó su dolor en inspiración. Al minuto 27, aprovechó un rebote tras un disparo de Adam Wharton y definió con precisión para abrir el marcador en el Molineux Stadium.

En el segundo tiempo, el español Yeremy Pino amplió la ventaja con un espectacular disparo al ángulo, sellando el 2-0 definitivo y estrenándose como goleador en la Premier League.

El gran momento de Daniel Muñoz

Con este tanto, Muñoz suma dos goles y dos asistencias en la Premier League, además de un gol en la Conference League, confirmando su gran momento en Inglaterra.

Su rendimiento lo ha convertido en uno de los laterales más destacados del torneo y ha despertado el interés de clubes como Real Madrid, Barcelona y PSG, que siguen de cerca su evolución.

Con este resultado, Crystal Palace asciende parcialmente a la cuarta posición de la Premier League con 20 puntos, mientras que el Wolverhampton de Jhon Arias se hunde en el último lugar del campeonato, con apenas dos unidades en doce jornadas.

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

