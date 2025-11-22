Colombia debutó con victoria en el Mundial Femenino de Fútbol Sala 2025: venció 2-0 a Canadá

Colombia contra Canadá en el Mundial Femenino de Futsal. Foto: FCF

Colombia comenzó con el pie derecho su camino en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. La tricolor venció esta madrugada a Canadá por 2-0 en el PhilSports Arena de Manila y se perfila como el principal rival de España por el liderato del Grupo B.

El equipo dirigido por Roberto Bruno tuvo que exigirse al máximo para conseguir sus primeros tres puntos. El marcador se abrió hasta el minuto 15, cuando Angely Camargo aprovechó una precisa asistencia de Karen Torres para adelantar a la tricolor.

Canadá reaccionó y buscó el empate antes del descanso, pero las oportunidades de Terien y Brossard fueron bien contenidas por la arquera Allison Olave.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron ocasiones, aunque fue Colombia quien sentenció el partido con un tanto de su figura, Nicole Mancilla, al minuto 29.

Durante los últimos diez minutos, las canadienses adelantaron sus líneas en busca del descuento, pero Colombia, con rápidas transiciones, incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja. El marcador no se movió y la tricolor firmó un sólido 2-0 en su estreno mundialista.

El próximo desafío será el martes 25 frente a España, mientras que Canadá se medirá a Tailandia.

Calendario de Colombia en la fase de grupos

Fecha 2

Colombia vs. España

Fecha: martes 25 de noviembre

Lugar: Philsports Arena, Pásig

Hora: 7:30 a. m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

Fecha 3

Colombia vs. Tailandia

Fecha: viernes 28 de noviembre

Lugar: Philsports Arena, Pásig

Hora: 5:00 a. m. (hora de Colombia)

TV: FIFA +

