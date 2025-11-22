Bayern Múnich remontó y goleó 6-2 a Friburgo para seguir líder de la Bundesliga: video

Luis Díaz de Múnich (I) en acción contra Yuito Suzuki de Friburgo (D) durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el FC Bayern Múnich y el SC Friburgo en Múnich, Alemania, el 22 de noviembre de 2025. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Bayern Múnich sufrió más de la cuenta en el inicio, pero terminó imponiendo su jerarquía con una goleada 6-2 sobre Friburgo este sábado en el Allianz Arena, para seguir firme en lo más alto de la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz fue titular y tuvo varias oportunidades de gol.

El partido comenzó con sorpresa: Friburgo golpeó primero y por duplicado. Al minuto 12, Yuito Suzuki aprovechó un rebote en el área tras un tiro de esquina para abrir el marcador. Cinco minutos después, Johan Manzambi amplió la ventaja con un cabezazo, también a balón parado, ante una defensa bávara desconcentrada.

El Bayern reaccionó rápido. Al 22, Lennart Karl descontó tras una gran asistencia de Michael Olise, y justo antes del descanso (45+2), el propio Olise culminó una brillante jugada colectiva para empatar 2-2 y devolver la calma al equipo bávaro.

La goleada de Bayern Múnich

En la segunda mitad, el campeón alemán se desató. Al 55, Dayot Upamecano puso el 3-2 con un potente cabezazo tras un tiro de esquina. Cinco minutos más tarde, Harry Kane amplió la ventaja con un zurdazo letal desde el corazón del área, luego de una recuperación de Pavlović.

El colombiano Luis Díaz estuvo cerca del gol al 68 con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo derecho.

Minutos después, al 78, Nicolas Jackson definió con frialdad para el 5-2 tras un pase filtrado. Díaz volvió a generar peligro al 81, aunque su pase final no fue bien aprovechado por Jackson.

El cierre fue con broche de oro: al 84, Michael Olise firmó su doblete con un golazo de zurda, un disparo preciso imposible para el portero rival.

Con este resultado, el Bayern Múnich se mantiene invicto con 31 puntos, producto de 10 victorias y un empate, y una impresionante diferencia de gol de +33.

Bayern tiene una ventaja de 8 puntos sobre el segundo, Bayer Leverkusen, que venció 3-1 en Wolfsburgo.

A 9 unidades del Bayern queda descolgado Borussia Dortmund (3º), que empató 3-3 en casa ante el Stuttgart (5º),

Sin Luis Díaz

El próximo desafío será el miércoles ante Arsenal por la Champions League (3:00 p.m.), aunque Luis Díaz no podrá jugar por sanción tras su expulsión ante el PSG.

El colombiano volverá a la acción el sábado 29 de noviembre frente al St. Pauli por la jornada 12 de la Bundesliga (9:30 a.m.).

