Atlas y Colombia Más se coronaron campeones de la Superliga de Voleibol 2026

Final femenina Superliga de Voleibol 2026 CVJ team contra Atlas. Foto: Paula Fresneda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La sexta edición de la Superliga de Voleibol ya tiene nuevos campeones. Atlas, en la rama femenina, y Colombia Más, en la masculina, se quedaron con los títulos de la edición 2026, luego de superar a CVJ y Ushuaia, respectivamente, en las finales disputadas este sábado 29 de agosto en el Campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá.

La jornada de cierre también dejó definidas las posiciones de bronce, con Proyecto Power en el tercer lugar femenino y Ónix Zion en el masculino, en una jornada que puso punto final a la temporada del principal torneo del voleibol nacional.

Le recomendamos leer: Clasificación general de La Vuelta a España: Tejada es octavo y Buitrago lidera la montaña

Atlas, campeón femenino tras una final de cinco sets

Atlas cerró una temporada histórica con el título femenino. El equipo negro y amarillo, que había terminado primero en la fase regular y disputaba por primera vez la Superliga, derrotó 3-2 a CVJ en la gran final y confirmó su condición de equipo revelación de la competencia.

CVJ llegaba a la definición por segundo año consecutivo, después de quedarse a las puertas del campeonato en 2025. Para alcanzar nuevamente el partido por el título, había eliminado a Proyecto Power en dos encuentros, incluido un triunfo 3-0 en el juego de vuelta, con parciales de 26-24, 25-23 y 25-23.

Atlas, por su parte, tuvo que superar una serie mucho más exigente ante Kuppa. Después de perder el primer partido 3-2, consiguió reaccionar con un triunfo 3-0, gracias a parciales de 25-8, 25-23 y 25-18, y llevó la definición a un tercer encuentro. Allí volvió a responder en los momentos decisivos y se impuso 3-1 para conseguir el tiquete a la final.

Ya en la definición por el campeonato, las ‘hienas’ completaron su gran campaña con el triunfo sobre CVJ. Catalina Londoño fue reconocida como la jugadora más valiosa de la final.

Proyecto Power se quedó con el bronce

En el partido por el tercer y cuarto puesto femenino, Proyecto Power derrotó 3-0 a Kuppa y terminó en el podio de la Superliga.

Power llegaba a esta instancia como bicampeón del torneo, pero no pudo defender el título después de caer ante CVJ en las semifinales.

El reconocimiento como MVP del encuentro por el tercer lugar fue para Laura Alvira, protagonista en la victoria que le permitió a Proyecto Power cerrar la temporada con la medalla de bronce.

Le podría interesar: David Alonso sumó un nuevo podio en la Moto2: así fue su espectacular carrera

Colombia Más hizo historia en la rama masculina

La final masculina también tuvo un desenlace especial. Colombia Más derrotó 3-1 a Ushuaia y se convirtió en el campeón de la Superliga de Voleibol 2026, en una temporada en la que consiguió alcanzar por primera vez el partido más importante del campeonato.

El conjunto amarillo y azul oscuro había asegurado su clasificación a la final después de superar a Life Volley en una semifinal de alta intensidad. Con el regreso de Roosevelt Ramos, líbero de la Selección Colombia y recientemente medallista de oro y bronce, Colombia Más se impuso 3-2, con parciales de 25-20, 20-25, 25-20, 23-25 y 15-13.

Edwin ‘la Nené’ Murillo, quien posteriormente fue elegido como MVP de la final masculina, ya había sido reconocido como el jugador más valioso de las semifinales. Tras conseguir la clasificación, había destacado el trabajo de varias temporadas que permitió al equipo dar el salto definitivo hacia la disputa por el campeonato.

Ese proceso terminó con el título ante Ushuaia. El conjunto azul había tenido que superar una dura serie frente a Ónix Zion. Después de ganar el primer encuentro, cayó 3-0 en el segundo, con parciales de 27-25, 27-25 y 25-23, lo que obligó a disputar un tercer partido.

En el duelo definitivo, Ushuaia recuperó su mejor versión y, apoyado en la rapidez y la fuerza, ganó 2-1 la serie para regresar tres años después a una gran final.

Sin embargo, en el partido decisivo del campeonato, Colombia Más se impuso 3-1 y terminó levantando el trofeo.

Ónix Zion completó el podio masculino

La rama masculina también definió su tercer lugar. Ónix Zion derrotó 3-1 a Life Volley y se quedó con la medalla de bronce.

El equipo rojo y azul había llegado a esta instancia después de llevar hasta el tercer partido su semifinal contra Ushuaia, mientras que Life Volley cayó frente a Colombia Más en una serie que terminó 3-2.

El reconocimiento al jugador más valioso del partido por el tercer puesto fue para Braian Rojas.

Así, la sexta edición de la Superliga de Voleibol terminó con dos nuevos campeones: Atlas, que hizo historia desde su primera participación, y Colombia Más, que convirtió en título su primera clasificación a la gran final masculina.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador