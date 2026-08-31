¡Sorpresa en Europa! Liverpool cerró el fichaje de Bradley Barcola por EUR 125 millones

Bradley Barcola durante un partido de la Ligue 1 de Francia entre París Saint-Germain y LOSC Lille en la capital francesa el 16 de enero de 2026. Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

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El atacante internacional francés Bradley Barcola fichó por Liverpool, procedente de París Saint-Germain. Así lo anunció este lunes 31 de agosto de 2026 el club de la Premier League. Este es uno de los fichajes más importantes del mercado de verano en Europa y uno de los más costosos.

Según reveló una fuente cercana a PSG a la AFP, Liverpool pagará al club francés “125 millones de euros (unos 145 millones de dólares) más 20 millones de euros en bonus fácilmente alcanzables”. Esto convertiría esta operación en la segunda mayor transacción en la historia de Inglaterra.

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Hace un año Liverpool pagó USD 170 millones de dólares a Newcastle por el delantero sueco Alexander Isak y USD 135,5 millones por el alemán Florian Wirtz. Barcola es la tercera operación de los Reds que supera los GBP 100 millones (USD 135 millones) en apenas un año.

La venta de Barcola es también la más grande en la historia del club parisino a una escuadra extranjera. Además, supone un refuerzo económico enorme para el cuadro ahora dirigido por el español Andoni Iraola y en reconstrucción.

Con esto, el extremo de 23 años abandonó París Saint-Germain luego de tres temporadas en las que ha anotado 39 goles y repartido 37 asistencias para conquistar 13 trofeos, entre ellos las dos últimas Champions League.

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Liverpool está tirando la casa por la ventana

A dos años de terminar su contrato en la capital francesa, Barcola ha optado por un nuevo desafío en Inglaterra con Liverpool, campeón de la Premier League en 2025, pero con una temporada anterior muy decepcionante.

Sin el extremo egipcio Mohamed Salah, que se despidió de Anfield antes de jugar su segundo mundial con Egipto, los Reds arrancaron la nueva temporada con empate 2-2 en Newcastle y repitieron el marcador contra Nottingham Forest.

Barcola llegó a París en 2023, procedente del Lyon, su club formador, por un monto estimado en EUR 50 millones. Jugador rápido y buen regateador, su punto a mejorar es la toma de decisiones en el último tramo de la cancha.

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Pese a ello, logró hacerse un hueco en la plantilla del PSG, luchando por el puesto con Désiré Doué. Por eso su precio en el mercado ha aumentado considerablemente en el último año gracias a su gran Mundial con Francia.

Anotó tres goles en el camino de los Bleus en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se frenó en semifinales contra España. “Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool; estoy muy feliz”, declaró Barcola en su presentación.

“Quiero conseguir grandes cosas, la primera de ellas la Premier League, uno de mis mayores sueños cuando era niño”, concluyó Barcola, que ha firmado un contrato que el club de Anfield no precisó en número de temporadas.

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