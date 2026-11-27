El fútbol brasileño quedó sacudido este jueves por la detención de David Corrêa da Fonseca, delantero de Vasco da Gama , en medio de una investigación policial que busca desarticular una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y armas y al lavado de dinero. El jugador, de 31 años, fue arrestado por agentes de la Policía Civil en el centro de entrenamiento del club, en Río de Janeiro, por orden de la justicia del estado de Espírito Santo.

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Las imágenes difundidas por la televisión brasileña GloboNews muestran al atacante, conocido como DVD, con ropa de entrenamiento y escoltado por varios uniformados mientras abandona las instalaciones del equipo carioca. Según los reportes sobre el procedimiento, el futbolista incluso pidió unos minutos antes de ser detenido para ducharse, pero su solicitud no fue aceptada.

La captura hace parte de una investigación que también involucra a otras personas y que puso bajo la lupa a dos futbolistas del balompié brasileño. Además de Correa, fue detenido Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral derecho que juega en Vila Nova, equipo de la segunda división de Brasil.

😳🇧🇷 David, jugador del Vasco da Gama, fue DETENIDO en el centro de entrenamiento del club.



La Policía lo fue a buscar mientras entrenaba. pic.twitter.com/JsNw96bmZy — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026

¿Por qué fue detenido David Correa?

El procedimiento se enmarca en la denominada Operación A Tropa, adelantada por la Policía Civil con el objetivo de desarticular una organización sospechosa de participar en el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y posibles conexiones con el grupo criminal Comando Vermelho.

La investigación tomó fuerza a partir de diferentes elementos recopilados por las autoridades, entre ellos conversaciones encontradas en el teléfono celular del delantero de Vasco da Gama y testimonios incorporados recientemente al expediente.

Uno de los elementos que comprometerían al jugador serían los mensajes intercambiados con su antiguo representante, que, según la información conocida sobre el caso, reforzarían las sospechas de una posible financiación de redes dedicadas al narcotráfico.

También habrían aparecido conversaciones con el líder de una banda criminal, en las que se encontrarían expresiones relacionadas con asesinatos. Su nombre, además, surgió en el marco de las comunicaciones con Ruan de Freitas Camargo Cruz, un amigo de infancia del futbolista que está acusado por una tentativa de homicidio ocurrida en 2024.

🚨 PRESO!



Atacante David Corrêa, do #Vasco, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira.



Investigado por tráfico de armas e drogas, o jogador debochou das investigações recentemente.



Veja mais informações em: https://t.co/Q6cysOYXX7 pic.twitter.com/ke3AFfUo82 — PressFut (@pressfut) November 26, 2026

Otro de los aspectos que habría motivado la decisión judicial tiene que ver con un presunto intento de interferir en la investigación. De acuerdo con información publicada por medios brasileños, las autoridades recopilaron indicios de que se habría ofrecido dinero a testigos para modificar sus declaraciones.

Entre los testimonios figura el de una persona que aseguró que Correa habría ofrecido cerca de 5.000 reales brasileños a un familiar para que dejara de involucrar a uno de los investigados. La jueza Cristina Eller Pimenta Bernardo, del quinto Juzgado Criminal de Serra, en Espírito Santo, ordenó la prisión preventiva del futbolista y de su abogado ante las sospechas de interferencia en el proceso.

El futbolista ya tenía restricciones judiciales

La detención de Correa no representa su primer acercamiento a las autoridades por este caso. A finales de octubre, el delantero ya había tenido que entregar su pasaporte a la Policía por disposición judicial, como parte de las diligencias que se adelantaban en su contra.

Además, la magistrada había emitido una orden de registro y decomiso de los teléfonos móviles de los dos futbolistas involucrados en la operación. La revisión de estos dispositivos permitió incorporar nuevas conversaciones y elementos a la investigación.

Correa, de 31 años, juega en Vasco da Gama desde 2024. Durante la temporada actual ha disputado 46 partidos y anotado seis goles. El atacante no estuvo presente en el último compromiso liguero del equipo, que enfrentó el pasado domingo a Bragantino.

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Su detención en las instalaciones del club, mientras cumplía con sus actividades deportivas, convirtió el caso en uno de los episodios más llamativos del fútbol brasileño en los últimos días. La investigación continúa bajo la dirección de las autoridades de Espírito Santo, que buscan establecer el alcance de la presunta organización criminal y las responsabilidades de las personas señaladas.

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