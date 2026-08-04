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David Ospina, en duda con Atlante: una vieja lesión amenaza su fichaje en México

El experimentado arquero colombiano podría quedarse sin debutar con Atlante por un problema físico que arrastra desde 2023.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de agosto de 2026 - 03:29 p. m.
James Rodríguez y David Ospina con la selección de Colombia.
James Rodríguez y David Ospina con la selección de Colombia.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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La llegada de David Ospina al Atlante de México podría dar un giro inesperado. El técnico del equipo, Miguel Herrera, confirmó que el fichaje del arquero colombiano está en duda debido a una molestia en el codo derecho, una lesión que lo ha acompañado durante los últimos años.

Según explicó el entrenador, el guardameta comenzó a sentir nuevamente molestias en una zona que fue intervenida quirúrgicamente en enero de 2023, cuando hacía parte de Al-Nassr, en Arabia Saudita. Aunque la operación le permitió regresar a la actividad, el problema físico habría reaparecido durante los entrenamientos con el conjunto mexicano.

“Es una lesión de la que ha venido pagando factura”, señaló Herrera, dejando abierta la posibilidad de que la vinculación del colombiano no llegue a concretarse si los exámenes médicos no arrojan resultados favorables.

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Ante esta situación, el propio Ospina decidió detener su preparación y viajar para ser evaluado por el especialista que realizó la cirugía hace más de tres años. El objetivo es conocer con precisión el estado de su codo y determinar si necesita un nuevo tratamiento o si podrá regresar a las canchas en el corto plazo.

La noticia representa un duro golpe tanto para el arquero como para Atlante. Ospina había llegado con una gran disposición para asumir este nuevo reto en su carrera, luego de finalizar su segundo ciclo con Atlético Nacional, donde conquistó varios títulos y recuperó protagonismo.

Sin embargo, durante esa etapa en el club antioqueño también sufrió distintos problemas físicos que limitaron su continuidad. Aunque tuvo varias lesiones musculares y molestias de diferente tipo, nunca había recaído específicamente en la intervención del codo derecho que se realizó en 2023.

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Ahora, el futuro del histórico portero de la selección de Colombia dependerá del diagnóstico que entreguen los especialistas. Mientras tanto, en Atlante reina la incertidumbre, pues el fichaje de uno de los arqueros más importantes del fútbol colombiano podría frustrarse antes de que dispute su primer partido con el equipo mexicano.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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