¡Volvió Luis Díaz! El colombiano reapareció en el triunfo de Bayern Múnich en Corea del Sur

Luis Díaz regresó a Bayern Múnich con nuevo peinado: así se alista para la Supercopa alemana Foto: Recuperado de X

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Bayern Múnich inició con victoria su gira de pretemporada por Asia al imponerse 2-1 sobre Jeju SK. Por su parte, Luis Díaz tuvo sus primeros minutos con el club tras el Mundial de 2026 al ingresar en la recta final del encuentro.

El equipo alemán abrió el marcador muy temprano gracias a Felipe Chávez, quien anotó al minuto 11. Sin embargo, la respuesta del conjunto surcoreano no tardó en llegar y Changmin igualó las acciones apenas cuatro minutos después, al 15, devolviendo la paridad al compromiso.

Con el empate en el marcador, Bayern continuó generando las oportunidades más claras. Esa insistencia dio resultado antes del descanso, cuando Bastian Assomo apareció al minuto 41 para marcar el 2-1 definitivo con una definición que le permitió a los dirigidos por Vincent Kompany irse al entretiempo con ventaja.

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En la segunda mitad, el entrenador belga realizó varias modificaciones con el objetivo de darle minutos a la mayoría de su plantilla y evaluar diferentes alternativas de cara al inicio de la temporada oficial. Entre esos cambios apareció Luis Díaz, quien ingresó al minuto 78 para disputar los últimos minutos del encuentro.

Aunque el extremo colombiano tuvo poco tiempo en el campo, comenzó a sumar ritmo de competencia de cara a la nueva temporada con Bayern Múnich. Su ingreso era uno de los momentos más esperados del compromiso, ya que significó su regreso a la actividad luego de la Copa del Mundo.

El marcador no volvió a moverse en los minutos finales y el conjunto alemán selló un triunfo que dejó buenas sensaciones en esta fase de preparación. Más allá del resultado, el cuerpo técnico pudo observar a varios de sus jóvenes talentos y empezar a integrar a todos los jugadores dentro del funcionamiento colectivo.

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Con esta victoria, Bayern Múnich continúa su puesta a punto antes del comienzo de la temporada, mientras que Luis Díaz sigue acumulando minutos para alcanzar su mejor estado físico y futbolístico de cara a los retos que afrontará el club bávaro en las próximas semanas.

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