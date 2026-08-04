FIFA, en la mira: 11 ciudades de EE. UU. reclaman millonario pago prometido tras el Mundial

Giani Infanitno, presidente de la FIFA. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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11 ciudades de Estados Unidos que fueron sede de la Copa del Mundo de 2026 están reclamando a la FIFA el pago de un millón de dólares que, según afirman sus directivos, les fue prometido como parte del legado del torneo. La situación, revelada por The Athletic, ha generado inquietud entre los comités organizadores, que aún esperan una respuesta oficial del máximo organismo del fútbol.

El origen de la controversia se remonta al Mundial de Clubes de 2025. En ese torneo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció un aporte de US$1 millón para cada ciudad anfitriona, destinado a la construcción de mini canchas y al desarrollo de proyectos comunitarios relacionados con el fútbol.

De acuerdo con cuatro ejecutivos de comités organizadores consultados por el medio estadounidense, durante varias reuniones previas al Mundial de 2026 la FIFA aseguró verbalmente que las ciudades mundialistas recibirían el mismo incentivo. Sin embargo, esa promesa nunca fue oficializada mediante un anuncio público ni quedó consignada en documentos formales.

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Hasta el momento, ninguna de las 11 ciudades estadounidenses ha recibido el dinero. Por esa razón, varias de ellas han solicitado explicaciones y actualizaciones sobre el estado del pago, aunque la FIFA optó por no hacer comentarios cuando fue consultada sobre el caso.

La incertidumbre también tiene implicaciones financieras. Algunos comités organizadores ya se encuentran en la etapa de cierre de operaciones y desconocen si deben incluir ese millón de dólares como un ingreso pendiente en sus balances finales.

El reclamo cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta el volumen de recursos que manejó la FIFA durante el ciclo mundialista. Según cifras del organismo, entre 2023 y 2026 obtuvo ingresos superiores a los US$15.000 millones, lo que ha llevado a varios organizadores a cuestionar por qué no se ha desembolsado una suma relativamente pequeña frente a esas ganancias.

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Las ciudades anfitrionas asumieron buena parte de los costos para organizar el torneo. Seguridad, transporte, logística, operaciones y los Fan Fest fueron financiados en gran medida con recursos públicos, mientras que la FIFA concentró los ingresos provenientes de la venta de entradas, derechos de televisión, patrocinios y concesiones comerciales.

Uno de los casos más representativos fue el de Kansas City, que destinó cerca de US$86,8 millones en recursos públicos para la organización del Mundial, además de otorgar beneficios fiscales a la FIFA. A esto se sumaron gastos como escoltas policiales para los directivos del organismo, adecuaciones de los estadios, retiro de publicidad ajena a la FIFA y mejoras en la infraestructura.

Pese a la controversia, tanto las autoridades locales como la organización defendieron la inversión con el argumento de que el Mundial 2026 tendría un impacto económico estimado en US$30.500 millones para Estados Unidos, impulsado por el turismo y la actividad comercial generada alrededor del evento. Sin embargo, mientras ese debate continúa, las ciudades siguen esperando el cumplimiento de una promesa que, por ahora, permanece sin respuesta.

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