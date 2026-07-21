David Ospina tiene nuevo equipo: el arquero colombiano fue anunciado por Atlante de México

David Ospina en el partido amistoso entre Colombia y Costa Rica. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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David Ospina fue anunciado este lunes como nuevo jugador del Atlante de México. A sus 37 años, el arquero colombiano asumirá un nuevo reto en su carrera y se sumará al equipo que regresó a la máxima categoría del fútbol mexicano después de 12 años, tras adquirir la ficha de Mazatlán.

El guardameta llega procedente de Atlético Nacional, club al que regresó en 2024 y con el que disputó el primer semestre de 2026. Durante este periodo, Ospina participó en 77 partidos y recibió 61 goles, para un promedio de 0,79 tantos encajados por encuentro. Ahora, en el fútbol mexicano, será dirigido por Miguel ‘Piojo’ Herrera, exseleccionador de México.

La llegada de Ospina también abrirá una competencia por la titularidad en el arco del Atlante. El colombiano deberá luchar por el puesto con Óscar Jiménez y Roberto Barragán, en un equipo que comenzó su regreso a la máxima categoría con una derrota 2-1 contra Necaxa en la primera jornada del campeonato.

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El arquero cuenta con una amplia trayectoria internacional. Antes de regresar a Colombia, defendió los arcos del Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Napoli de Italia y Al-Nassr de Arabia Saudita. Además, conquistó títulos de liga y supercopas con Atlético Nacional, la Copa de Italia con Napoli, y dos FA Cup y tres Community Shield con Arsenal.

Con la Selección Colombia, Ospina disputó tres Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Fue internacional desde 2010, participó en cuatro eliminatorias y seis ediciones de la Copa América. En el último Mundial no tuvo minutos y el equipo nacional quedó eliminado en los octavos de final contra Suiza.

Su posible debut con Atlante podría darse este viernes 24 de julio, cuando el equipo reciba al Club América en Culiacán por la segunda jornada del Torneo Apertura.

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