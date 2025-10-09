Logo El Espectador
Cali venció a la U de Chile y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores

Las azucareras, vigentes campeonas de la Liga BetPlay Femenina, quedaron primeras en el Grupo D del certamen continental que se celebra en Argentina.

09 de octubre de 2025 - 08:58 p. m.
Melanin Aponzá abrió el marcador en la victoria de Deportivo Cali sobre la Universidad de Chile.
Foto: Deportivo Cali
Deportivo Cali cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 con una sólida victoria 2-0 sobre la Universidad de Chile, en un partido disputado este jueves en el estadio Florencio Sola de Banfield (Argentina). Los goles fueron de Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen.

El cuadro azucarero, vigente campeón de la Liga BetPlay Femenina, confirmó su buen momento y selló su clasificación como líder del Grupo D con siete puntos. Es el único representante del fútbol colombiano que queda en competencia tras la eliminación de Santa Fe.

El equipo dirigido por Jhon Alber Ortiz impuso condiciones desde el arranque. Apenas al minuto 7, un error de la portera chilena Oriana Cristancho cambió el rumbo del encuentro: en una jugada de tiro de esquina, falló en el despeje y Melanin Aponzá, aprovechó el rebote para empujar la pelota al fondo de la red.

El tanto tempranero reflejó la superioridad del Cali, que, aunque tuvo menos posesión, fue más punzante en ataque y generó las oportunidades más claras. El orden defensivo y la presión alta impuesta por el conjunto verdiblanco complicaron a las universitarias, que no pudieron revertir la situación.

En la segunda mitad, Cali mantuvo el control y encontró el gol de la tranquilidad. A la hora del partido, Kelly Ibargüen amplió la ventaja. La volante vallecaucana desbordó por la banda derecha y definió con un remate cruzado al primer palo que sorprendió a Cristancho.

La U terminó el compromiso con una jugadora menos luego de que Franchesca Caniguan viera la roja. Parecía que había tiempo para una emoción más cuando Michelle Vásquez -quien había ingresado por Aponzá en el complemento- marcaba el tercero, pero el VAR anuló la anotación.

Esta victoria le permitió a las dirigidas por Ortiz adueñarse del primer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Las azucareras vienen de menos a más y llegan con confianza a los cuartos de final. El plantel suma siete unidades, fruto de dos victorias y un empate.

En las próximas horas, Cali conocerá a su rival en la siguiente fase, cuyo compromiso está programado para el 12 de octubre en Banfield. Su objetivo es superar su mejor participación, la de 2022, edición en la que alcanzó las semifinales.

