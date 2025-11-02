Durán reapareció con un golazo y selló la remontada del Fenerbahce: video

Jhon Durán anotó su segundo gol con la camiseta del Fenerbahce. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán volvió a marcar este domingo. Después de casi tres meses sin marcar, el atacante fue protagonista en la victoria 3-2 del Fenerbahce sobre el Besiktas, por la undécima fecha de la Superliga de Turquía.

Su tanto, a los 83 minutos, significó la remontada definitiva de un equipo que había empezado una de las rivalidades más importantes de Estambul cuesta arriba. La anotación del antioqueño, quien ingresó en los minutos finales, valió tres puntos.

El encuentro tuvo un arranque complicado para el Fenerbahce. Besiktas se adelantó rápidamente en el marcador con los goles de El Bilal Touré y Ermikan Topcu. El dominio del dueño de casa era evidente pero poco después se quedaron con un jugador menos.

Todo cambió tras la expulsión de Orkun Kokcu, que vio la roja por una entrada imprudente sobre un jugador rival. Antes del descanso, Imsail Yuksek y Marco Asensio igualaron el marcador, lo que le devolvió a los amarillos la esperanza de sumar de a tres y treparse a la segunda posición en la tabla.

Durán ingresó al terreno de juego al minuto 66, con el objetivo de romper la paridad. El colombiano, que no actuaba en la liga desde agosto debido a una lesión, entró con en lugar de Youssef En-Nesyri, quien viene siendo el titular para el técnico Domenico Tedesco.

Cuando faltaban siete minutos para el final del tiempo regular, el delantero antioqueño fue a presionar con un defensor rival, le ganó el duelo y, al ver que el rebote lo favoreció, conectó la pelota sin dejarla caer para sellar con su zurda el 3-2 definitivo.

Durán no marcaba desde el 11 de agosto, cuando anotó en la victoria 5-2 ante el Feyenoord neerlandés por la fase previa de la Champions League. En esa misma serie sufrió una lesión lo había mantenido lejos de las canchas por varias semanas.

En lo que va de la presente temporada, el exjugador de Envigado y Aston Villa registra ocho partidos, dos goles y una asistencia sumando todas las competencias. Su objetivo en el futuro cercano será tener más continuidad y pelear por un puesto entre los titulares.

