Jannik Sinner, campeón en París y de regreso al número uno del tenis mundial

El italiano Jannik Sinner posa con el trofeo tras ganar su partido final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en el torneo de tenis ATP Paris Masters en Nanterre, a las afueras de París, Francia, el 2 de noviembre de 2025. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo su primer Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, lo que le catapulta de regreso al trono del tenis mundial.

Vencedor 6-4, 7-6 (7/4) contra el N.10 del mundo, el cuádruple campeón de torneos del Grand Slam, de 24 años, se adjudicó su 23º título en el circuito principal y el lunes liderará la clasificación ATP, menos de dos meses después de haber cedido el trono a su gran rival Carlos Alcaraz.

Eliminado en segunda ronda en la capital francesa, el tenista murciano de años sigue estando mejor posicionado que Sinner para terminar el año en lo alto de la clasificación mundial.

Alcaraz tendrá menos puntos que defender en las ATP Finals en Turín (9-16 de noviembre), un torneo en el que el italiano es vigente campeón.

Sin ceder un set

Campeón sin perder un solo set en París, Sinner es el primer jugador de su país en levantar el “Árbol de Fanti”, como de conocer al trofeo que recibe el vencedor del Masters 1000 parisino, y cuyo último vencedor había sido el alemán Alexander Zverev.

Con un quinto título en 2025, Sinner ha vivido una temporada con altibajos, lustrosa por sus títulos en el Abierto de Australia y en Wimbledon, pero también oscura por su suspensión de tres meses luego de dar positivo por un anabolizante, o por sus abandonos en los Masters 1000 de Cincinnati y Shanghái.

En la primera edición del torneo parisino bajo techo en La Défense Arena, luego de 40 años en Bercy, el diestro italiano firmó su mejor recorrido en este torneo, cuyo techo habían sido los octavos de final en 2023.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador