¡Preocupación total! Jorge Carrascal se perdería la final de Libertadores: ¿por qué?

Jorge Carrascal encendió las alarmas este sábado tras sufrir una lesión en la espalda durante el partido en el que Flamengo derrotó 3-0 al Sport Recife, por la Liga de Brasil.

El volante cartagenero, que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al club, tuvo que ser reemplazado al minuto 21 del primer tiempo.

Todo ocurrió sobre los 18 minutos del encuentro, cuando Carrascal recibió un balón en campo contrario y, al girar para combinar con un compañero, sintió un fuerte dolor sin mediar golpe o contacto con un rival.

Pese a intentar continuar, el jugador no pudo seguir y fue sustituido por Luiz Araújo, saliendo del campo por sus propios medios, pero con claras muestras de dolor.

El parte médico del Flamengo

Según informó Ge Globo de Brasil: “El centrocampista Carrascal, que fue sustituido a los 20 minutos de la primera parte en la victoria por 3-0 del sábado contra el Sport, se sometió a pruebas en la madrugada del domingo. Se le detectó un edema óseo en una costilla.”

El medio también citó el comunicado oficial del club, en el que se detallan los resultados de la resonancia magnética:

“Jorge Carrascal, que entró en la primera parte de la victoria del Flamengo por 3-0 sobre el Sport, se sometió a una resonancia magnética la madrugada del domingo. Los resultados mostraron edema óseo en la zona de las costillas, sin fractura. El jugador ya ha comenzado el tratamiento con el departamento médico del club.”

De esta manera, se confirma que la lesión no presenta fractura, aunque sí requerirá tratamiento y reposo, lo que deja en duda su presencia en los próximos compromisos del club y de la selección de Colombia.

Podría perderse los amistosos con Colombia

El mediocampista de 27 años podría ser baja para la selección de Colombia en los amistosos frente a Nueva Zelanda (15 de noviembre) y Australia (18 de noviembre), encuentros que servirán como preparación antes del cierre de año.

En duda para la final de la Copa Libertadores

La preocupación también alcanza a Flamengo, que el sábado 29 de noviembre enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, en el Estadio Nacional de Lima.

Carrascal fue clave en el camino hacia esta instancia, anotando el gol decisivo contra Racing en semifinales, por lo que su ausencia sería un golpe sensible para el equipo dirigido por Filipe Luís.

El presente de Carrascal

El colombiano ha disputado 14 partidos desde su llegada al club, con un gol y cuatro asistencias, además de consolidarse como una de las piezas más importantes del esquema rubro-negro.

Su rendimiento ha mejorado notablemente en las últimas semanas, ganándose un lugar entre los titulares.

Flamengo terminó la jornada de Brasileirao como líder del torneo con 64 puntos, a la espera del resultado de Palmeiras ante Juventude, que podría modificar la punta de la tabla.

