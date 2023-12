Duván Zapata está recuperando su máximo nivel: la razón detrás de su llanto

Duván Zapata celebra con sus compañeros de Torino en la Seria A. Foto: EFE - ALESSANDRO DI MARCO

Duván Zapata marcó doblete contra el Atalanta en un partido lleno de recuerdos dulces y amargos el pasado lunes. El colombiano, que ahora juega para el Torino, salió al campo con actitud retadora y displicente; luego marcó y, fiel a sus principios, ecuánime, decidió no celebrar. Sí mantuvo una postura diáfana y simple ante los cánticos de su exequipo.

El Torino, su actual club, terminó ganando el partido 3-0 y hundiendo de forma indiscreta al equipo de Gian Piero Gasperini, que no ha podido ganar desde su partido contra el Sturm, el 9 de noviembre por Europa League. El brillante Atalanta, que llegó a cuartos de final de la UEFA Champions League en la edición del 2019 y que logró quedar de tercero en la Serie A por tres años consecutivos, parece cada vez más lejano, ausente y desdibujado.

Ya no tienen en Zapata a su héroe que puede salir a salvarlos con sus goles tiritantes y se encuentran octavos en esta liga con seis partidos ganados, seis perdidos y dos empates. El panorama se ensombrece. Y la ley de ex se presenta punzante, pérfida y fría. Atalanta debe estar tan perturbado como el Atletico de Madrid, que tuvo que sufrir la indiferencia descarada de João Félix. Aunque, por lo menos, el equipo del Cholo Simeone se puede vanagloriar del valor que su jugador está adquiriendo en los últimos partidos, consientes de que cada buena actuación del portugués irá agregando pequeños átomos de valor que luego el equipo culé deberá pagarles para retener a su joya extraviada.

“No me dieron el valor que merecía. Pero, llegué a Torino y me han dado cariño. Aunque hubo momentos difíciles estoy superándolos (...) Con este doblete he retribuido el cariño que me ha dado Juric desde que llegué” dijo Zapata con unas lágrimas estáticas en sus pómulos sobresalientes y con evidente nostalgia y felicidad.

“Tanto él, como todos mis compañeros, me han acogido de la mejor manera posible. Me alegré de ver a mis excompañeros, y lo siento por ellos, pero necesitábamos la victoria (...) Esto se lo dedico a mi familia y a mis compañeros porque nos lo merecemos. Creo que si permanecemos juntos, seguiremos progresando. Hemos jugado algunos buenos partidos y queremos continuar” concluyó, con la mirada distraída y el gesto resuelto.

Su agente, Fernando Schena, justificó las lágrimas de su jugador con elegancia, diciendo que “Duván se puso emocional luego del partido. Vivió algo similar a una película o un sueño. Jugó contra el Atalanta, donde vivió 5 años. El ama al club y la ciudad de Bérgamo (...) Duván siempre está enojado cuando no marca. Está feliz en Torino, se siente importante” finalizó, cerrando el capítulo y la tristeza, y abriendo el nuevo camino hacia la grandeza y la felicidad de su representado.

El colombiano dejó a La Dea porque se sentía desprotegido y apartado. No tenía confianza y tampoco contaba con el respaldo de su entrenador. Duván estuvo cinco temporadas con el Atalanta, jugó 191 partidos, marcó 82 goles en total y dio tres asistencias. Aunque, siendo justos con el equipo Nerazzurri, en la última campaña Zapata disputó 25 partidos, saliendo en 16 de ellos como titular y marcando tan solo dos goles, es decir, uno cada 627 minutos, un promedio bajísimo para un delantero que había demostrado ser inapelable en el pasado.

Ahora, en el Torino, renovado, ya lleva cuatro goles en 13 partidos, y parece que se acerca a su mejor versión; versión que ciertamente está necesitando con urgencia su nuevo equipo, pues pese a los tres puntos, sigue relegado en la décima posición de la liga. Veremos si su estado de forma logra traerlo de vuelta a la selección de Colombia, donde ha jugado 34 veces y ha marcado cuatro goles.

