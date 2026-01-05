Egipto sufrió, pero avanzó: conozca las selecciones que están en cuartos de la Copa Africana

Egipto necesitó la prórroga para superar a Benín y mantenerse con vida en la Copa Africana de Naciones. Marruecos y Camerún ya están instalados entre los ocho mejores. Foto: Agencia AFP

Egipto volvió a caminar sobre la cornisa, pero sigue en carrera en la Copa Africana de Naciones. El equipo más ganador del torneo necesitó ir más allá de los 90 minutos para superar a un Benín incómodo, intenso y sin complejos, que lo llevó hasta la prórroga antes de caer 3-1 en Agadir. El resultado confirma a los Faraones en los cuartos de final, aunque también deja señales claras sobre las exigencias reales que está imponiendo esta edición del torneo.

El trámite fue mucho más complejo de lo que sugería el favoritismo egipcio. Benín, ubicado en el puesto 92 del ranking FIFA, compensó sus limitaciones técnicas con orden, despliegue físico y una idea clara: resistir y castigar cuando hubiera espacio. Durante largos pasajes lo consiguió. Egipto abrió el marcador con Marwan Attia (69’), pero lejos de liquidar el partido, permitió que el rival creciera. El empate de Jodel Dossou (83’) —jugador que milita en la quinta división francesa— obligó a los Faraones a un esfuerzo extra que parecía evitable.

En la prórroga, la jerarquía terminó inclinando la balanza. Yasser Ibrahim (97’), con un cabezazo, devolvió la ventaja y, ya en el cierre, Mohamed Salah (120+3’) selló el triunfo en una contra que reflejó la diferencia de calidad entre ambos planteles. Egipto avanzó, pero lo hizo avisado: el margen de error se achica y los partidos se definen en detalles.

La clasificación mantiene vivo el gran objetivo de Salah, que sigue persiguiendo su primer título continental tras dos finales perdidas. En cuartos, Egipto se medirá con el ganador del cruce entre Costa de Marfil, actual campeona, y Burkina Faso.

¿Qué selecciones están en cuartos de la Copa Africana 2026?

Egipto no es el único gigante que debió ajustarse para seguir con vida. Marruecos, selección anfitriona, también avanzó con lo justo al imponerse 1-0 a Tanzania. El equipo marroquí encontró alivio en el talento de Brahim Díaz, autor del gol decisivo al minuto 64 y convertido en una de las grandes figuras del torneo, con cuatro goles en cuatro partidos. Su impacto ha sido determinante para sostener el camino del local hacia un título que ilusiona a un país entero.

En cuartos, Marruecos tendrá un desafío mayúsculo frente a Camerún, que eliminó a Sudáfrica por 2-1 en un partido nada fácil para los leones indomables. Los cinco veces campeones de África, marcaron por intermedio de Junior Tchamadeu y Christian Kofane, y resistieron el empuje final sudafricano gracias a intervenciones clave del arquero Devis Epassy. Sudáfrica descontó tarde y se quedó a centímetros del empate, incluso con una ocasión clara en los pies de Evidence Makgopa. Camerún avanzó con sufrimiento y ahora chocará con el anfitrión en uno de los cruces más atractivos de la ronda.

Otro que confirmó su favoritismo sin rodeos fue Senegal. El campeón vigente no dejó espacio para la sorpresa y derrotó 3-1 a Sudán, pese a comenzar en desventaja. El doblete de Pape Gueye (29’, 45+3’) encaminó el partido antes del descanso, y Ibrahim Mbayé (77’) sentenció la historia en el segundo tiempo. Senegal fue el primer equipo en sellar su lugar en cuartos y ahora enfrentará a una Malí que llega fortalecida desde lo anímico.

Malí protagonizó una de las historias más intensas de los octavos al eliminar a Túnez en penaltis, jugando gran parte del partido con diez hombres. Tras el gol tunecino de Firas Chaouat (88’), la reacción maliense llegó en el último suspiro con el penal de Lassine Sinayoko (90+6’). En la tanda, el arquero Djigui Diarra se convirtió en héroe al detener dos ejecuciones y sellar la clasificación.

