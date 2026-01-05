Junior perderá una pieza clave del equipo campeón y firmará con el DIM

El capitán y referente del mediocampo cerró su ciclo en Junior tras cinco años, rechazó otras ofertas del FPC y regresará a Medellín como uno de los líderes del proyecto. Foto: El Espectador - José Vargas

La etapa de Didier Moreno en Junior llegó a su punto final y el mediocampista ya tendría todo definido para el siguiente paso de su carrera. Tras cerrar su contrato el pasado 31 de diciembre y no entrar en negociaciones para una renovación, el volante salió libre y tomó la decisión de reencontrarse con equipo en el que supo ser figura y campeón en dos ocasiones.

Tras rechazar la renovación con Junior y la oferta de Millonarios, Moreno optó por regresar al Deportivo Independiente Medellín, club con el que firmará por dos temporadas, hasta diciembre de 2027.

De acuerdo con diferentes versiones, Moreno tenía claro el destino desde hace semanas. Por motivos familiares y por una idea de carrera que prioriza estabilidad, el jugador descartó ofertas de otros grandes del fútbol colombiano, para concretar su vuelta a Antioquia. El rojo y azul fue la prioridad en el mercado.

Los número de Didier Moreno con Junior

Con 34 años, Didier Moreno llega al DIM con un rótulo importante. En Junior fue capitán, referente del medio campo y campeón. En cinco años vistiendo la camiseta rojiblanca disputó 284 partidos, marcó 20 goles, entregó 10 asistencias y levantó dos títulos de Liga y una Superliga.

El regreso de Didier Moreno a Medellín

Ese perfil es el que espera el Medellín. El cuerpo técnico encabezado por Alejandro Restrepo lo recibe como uno de los líderes del proyecto, como una pieza para competir con jerarquía en Liga BetPlay en la Copa Libertadores 2026.

Didier Moreno ya conoce el club y el entorno. En su primera etapa con el DIM fue protagonista y campeón. Con la camiseta poderosa disputó 186 partidos, anotó seis goles, dio siete asistencias y fue bicampeón, con un rol destacado en los títulos: titular en la Liga, titular en la Copa, autor de un gol en la ida y mejor jugador del partido en la vuelta, además de portar la cinta de capitán.

Para Junior, en cambio, la salida representa una baja sensible. El campeón pierde a un volante de equilibrio y liderazgo en una temporada que tendrá retos exigentes, como la Libertadores y la Superliga. La decisión de Moreno se explica por el cierre natural de su contrato y por razones personales, pero el impacto deportivo obliga al club a reconfigurar el medio campo y a encontrar un relevo que asuma responsabilidades que no son fáciles de reemplazar. Juan David Ríos sería una ficha que estaría cerca de llegar al club barranquillero y podría aportar en el medio.

Junior suma una salida más tras las de José Cuenú y Javier Báez. Mientras que varios nombres siguen sonando en el mercado, como el de José Enamorado, “Titi” Rodríguez y Guillermo Paiva.

