Chelsea prepara una oferta récord por Vinícius y podría agitar el mercado europeo

Vinícius Júnior no ha tenido su mejor comienzo de temporada con Real Madrid en 2025, y con la ventana de traspasos de enero, su nombre comienza a instalarse en el centro del mercado. Además de un rendimiento irregular, la relación con el entrenador merengue, Xabi Alonso, ha tenido episodios de tensión y no estarían pasando por el mejor momento.

En ese contexto, en las últimas horas, The Guardian informó sobre el interés del Chelsea por el extremo brasileño, quien aún no ha acordado la renovación de su contrato y que vence en junio de 2027. Si la intención del Madrid es no dejarlo ir gratis al finalizar su contrato, tendrá que venderlo dentro de una ventana de fichajes durante este año.

¿De cuánto sería la oferta de Chelsea por Vini?

De acuerdo con el diario británico, el club londinense estudia una oferta cercana a los 160 millones de euros, una cifra que no solo rompería el mercado, sino que convertiría a Vinícius en el fichaje más caro en la historia de la Premier League.

El Chelsea, respaldado por la capacidad financiera que ha caracterizado su gestión reciente bajo Todd Boehly, no oculta su intención de ejecutar una operación de impacto. No se trata únicamente de fichar a una estrella, sino de arrebatarle al Real Madrid uno de sus jugadores franquicia, una figura que fue determinante en títulos recientes y que hace apenas dos temporadas era considerado el mejor del mundo.

Los número de Vinícius Jr. en la temporada actual

Sin embargo, el contexto que rodea a Vinícius dista mucho del que lo convirtió en ídolo indiscutido del Bernabéu. En el plano deportivo, los números reflejan un descenso evidente: 17 partidos y 1.334 minutos sin marcar, apenas 13 goles en 2025 y un promedio que se ha desplomado hasta un tanto cada 356 minutos, el peor registro del brasileño en los últimos cinco años.

Ese bajón ha tenido consecuencias directas en su relación con la grada. El idilio con la afición se ha agrietado, y las pitadas recientes en el Santiago Bernabéu son una muestra de un clima que ya no es incondicional. El episodio vivido tras el partido ante el Betis y los gestos posteriores del jugador en redes sociales alimentaron la sensación de desconexión en un momento especialmente sensible para el club y para el futbolista.

Real Madrid ha demostrado en el pasado que no le tiembla el pulso a la hora de negociar con sus grandes estrellas cuando entiende que el equilibrio institucional está en juego. El caso de Cristiano Ronaldo en 2018, vendido pese a tener contrato largo, sigue siendo una referencia interna. También lo fue, en su momento, la salida de Robinho.

Aun así, el escenario actual es más complejo. La intención del Madrid sigue siendo reconducir la renovación y evitar que Vinícius entre en su último tramo contractual con mayor poder de presión. Pero el interés del Chelsea introduce una variable externa que acelera los tiempos y obliga a todas las partes a definirse.

La ofensiva anunciada desde Inglaterra no garantiza un desenlace inmediato, pero sí marca un punto de inflexión. Por primera vez, el futuro de Vinícius se discute más en clave de mercado que de proyecto deportivo. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, la historia demuestra que cualquier escenario, incluso el más impensado, deja de ser imposible.

