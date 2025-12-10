El colombiano Camilo Durán marcó en la derrota de Qarabag ante Ajax: video

El colombiano Camilo Durán marcó contra Ajax y llegó a dos goles en la actual Champions League. Foto: Instagram Camilo Durán

El colombiano Camilo Durán, extremo derecho de 23 años, continúa destacándose en la UEFA Champions League con el Qarabag de Azerbaiyán. El samario abrió este miércoles el marcador en la derrota 4-2 de su equipo frente a Ajax en la sexta fecha del torneo continental.

El gol llegó tras un balón largo al minuto 10′, que Durán definió de manera sutil por encima del arquero rival tras imponerse en velocidad al defensor central que lo marcaba. Con este tanto, el samario alcanzó su segunda anotación en la presente edición de este certamen.

Además, con este partido, en la Champions League, acumula seis encuentros como titular, con dos goles y una asistencia. Durán, formado en las divisiones menores de Independiente Medellín, se caracteriza por su presión constante, juego directo, agresividad en los duelos y capacidad para forzar errores defensivos.

Luego del gol del colombiano, Ajax empató el encuentro con un tanto de Kasper Dolberg antes del descanso. Ya en la segunda parte, el equipo de Azerbaiyán volvió a adelantarse con un gol de Matheus Silva al 47′; sin emabrgo, sobre el minuto 79′ comenzaría la remontada neerlandesa: un doblete de Oscar Gloukh (79′ y 90′) y otro tanto de Anton Gaaei (83′) sellaron el 2-4 final que dejó al Qarabag obligado a sumar en las últimas fechas de la Liga de Campeones.

A pesar de la derrota, el Qarabag se ubica parcialmente en la vigesimoprimera posición —zona de “play-offs”—, con 7 puntos de 18 posibles. Registra dos victorias, un empate y tres derrotas en su campaña continental, con 10 goles a favor y 13 en contra.

¿Quién es Camilo Durán, el colombiano que hizo gol en Champions League?

Camilo Durán nació en 2002, en Santa Marta, y se formó en las divisiones menores de Independiente Medellín. Pasó por la Sub-20 de Flamengo (Brasil) antes de dar el salto a Europa, más concretamente en Portugal, donde jugó en Lusitania, Estrela y Portimonense. Este año llegó al Qarabag de Azerbaiyán.

Su irrupción en la Liga de Campeones lo proyecta como una de las revelaciones del fútbol colombiano en el extranjero, destacándose por su potencia y juego directo. Este temporada, sumando todas las competencias, registra dos goles y tres asistencias en 21 apariciones.

