El fútbol francés está de luto: murió Jean-Louis Gasset a los 72 años

Jean-Louis Gasset en conferencia cuando era director técnico de Montpellier. Foto: AFP - SYLVAIN THOMAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El fútbol francés está de luto. Jean-Louis Gasset, exfutbolista y entrenador emblemático, falleció este viernes a los 72 años, según confirmó Montpellier, club en el que se formó, jugó y al que dirigió en varias etapas de su carrera.

Nacido en Montpellier el 9 de diciembre de 1953, Gasset fue un auténtico “hijo del club”. Como centrocampista, disputó más de 260 partidos con los colores azul y naranja entre 1975 y 1985.

Apenas colgó los botines, comenzó su camino como entrenador, primero como asistente y luego como técnico principal de Montpellier, cargo que ocupó en distintas ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.

“El MHSC ha recibido hoy con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Jean-Louis Gasset. Hijo del club, dejó huella en todos aquellos que lo conocieron por su profesionalismo, su amabilidad y su deseo de transmitir sus conocimientos”, expresó la institución en un comunicado.

Tras su etapa inicial en Montpellier, pasó por los banquillos del SM Caen, el Espanyol de Barcelona —como asistente de Luis Fernández—, y posteriormente por clubes históricos como Saint-Étienne, Girondins de Burdeos y Olympique de Marsella.

Su carrera estuvo estrechamente ligada a la de Laurent Blanc, con quien formó una de las duplas técnicas más recordadas del fútbol francés. Durante casi una década (2007-2016), Gasset fue su principal colaborador en Burdeos, la selección de Francia y Paris Saint-Germain.

Juntos conquistaron la Ligue 1 con Burdeos en 2009 y, ya en PSG, sumaron tres campeonatos de liga, tres Copas de la Liga, tres Trofeos de Campeones y dos Copas de Francia.

PSG también se pronunció tras su fallecimiento. “La familia del Paris Saint-Germain y el fútbol francés están de duelo”, publicó el club parisino, mientras que su presidente, Nasser Al-Khelaïfi, aseguró que Gasset fue “una persona muy especial”.

A nivel internacional, Gasset fue seleccionador de Costa de Marfil entre 2022 y 2024, con el objetivo de conquistar la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, fue destituido tras una dura fase de grupos marcada por una goleada sufrida contra Guinea Ecuatorial (0-4). Paradójicamente, Costa de Marfil terminaría ganando el torneo bajo la dirección de su exasistente, Emerse Faé.

Por último, dirigió a Olympique de Marsella entre febrero y junio de 2024, llevando al equipo hasta las semifinales de la Europa League, y cerró su carrera regresando una vez más a Montpellier, el club de su vida.

Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, lo despidió con un emotivo mensaje. “Una enciclopedia del fútbol se ha ido. Gracias por todo y descanse en paz”, dijo el delantero francés en sus redes sociales. La Federación Francesa de Fútbol, la LFP y numerosos clubes también expresaron sus condolencias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador