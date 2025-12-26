Atlético Nacional habría llegado a un acuerdo con exjugador de la selección de Argentina

La dirigencia verdolaga avanza en negociaciones para incorporar a lateral con amplio recorrido internacional y pieza clave en la era más exitosa de River Plate. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Atlético Nacional podría estar cerca de sacudir el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano con un movimiento que, de concretarse, podría darle un nuevo nivel de jerarquía a nivel internacional. Desde Argentina se filtró que el club antioqueño tiene negociaciones muy avanzadas para incorporar a Milton Casco, un símbolo reciente de River Plate, que llegaría a Medellín en condición de jugador libre.

La información fue revelada este viernes 26 de diciembre por el periodista argentino Germán García Grova, reconocido por su especialización en el seguimiento del mercado de pases. Según lo publicado, Atlético Nacional está a mínimos detalles de cerrar la llegada del experimentado defensor, quien terminó su vínculo con River tras una década vestida con la banda roja.

Se trata de un futbolista con recorrido, liderazgo y querido por los hinchas millonarios, gracias a su aporte durante los años más exitosos del River de Marcelo Gallardo. Casco fue parte estructural de una era gloriosa, aquella que convirtió al club de Núñez en referencia continental y que dejó una huella profunda en el fútbol sudamericano.

River Plate atraviesa un proceso de cierre de ciclos y renovación profunda. En una decisión que marca época, Marcelo Gallardo comunicó que Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Gonzalo ‘Pity’ Martínez no continuarán en 2026, poniendo fin a la etapa de varios de los emblemas más representativos de los últimos años. Es el final de una generación que acumuló títulos, protagonismo y una identidad muy definida.

Casco se despide de River con números que respaldan su estatus. Jugó 316 partidos oficiales y ganó 13 títulos en diez temporadas, un registro que lo ubica entre los futbolistas más importantes del ciclo Gallardo. En su último año tuvo participación en 20 encuentros, manteniéndose activo y competitivo, un dato clave para las pretenciones de Atlético Nacional para concretar su llegada.

A sus 37 años, el defensor no piensa en el retiro. Por el contrario, su intención es continuar jugando profesionalmente, y aunque en Argentina se mencionan intereses de clubes como Gimnasia y Newell’s —dos instituciones ligadas a su historia—, la opción de Atlético Nacional aparece como una alternativa fuerte y concreta.

El movimiento también debe leerse desde la ambición institucional. Nacional no suele apuntar a fichajes de impacto mediático sin una lógica deportiva detrás. En este caso, la posible llegada de Casco encaja en la idea de sumar un jugador con mentalidad ganadora, acostumbrado a la presión y a competir por objetivos grandes, un perfil que suele ser determinante en torneos locales e internacionales. Nacional ha estado activo en otras negociaciones importantes en otras posiciones. Recientemente, se informó que Nicolás Rodríguez podría llegar a la parte ofensiva para suplir la salida de Marino Hinestroza. Otra pieza que estaría en conversaciones es Luis Fernando Muriel.

