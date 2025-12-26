NBA en Navidad: récord histórico de Jokic y victoria contundente de Spurs sobre Thunder

El serbio registró una noche de ensueño y consiguió un triple doble histórico. Los Spurs derrotaron por tercera ocasión este año a los actuales campeones de la NBA. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

San Antonio volvió a derrotar con autoridad al campeón vigente y hacerlo, además, con una lectura táctica que fue más allá del marcador. El 117-102 sobre Oklahoma City Thunder no solo extendió una tendencia reciente favorable para los Spurs, sino que dejó señales claras de crecimiento en un equipo que todavía carga con la etiqueta de proyecto, pero que empieza a discutir jerarquías.

Oklahoma City perdió por primera vez en casa en la temporada, y lo hizo frente a un rival que lo ha incomodado repetidamente en las últimas semanas. San Antonio volvió a imponer condiciones desde el ritmo, la defensa y la toma de decisiones en los momentos clave, neutralizando a un Thunder que había arrancado el curso con números casi perfectos.

La actuación ofensiva fue repartida, pero con nombres propios bien marcados. De’Aaron Fox fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, liderando a un equipo que supo castigar cada desajuste defensivo. A su lado, Victor Wembanyama, esta vez saliendo desde el banco, aportó 19 puntos y 11 rebotes en apenas 26 minutos, una muestra más de impacto inmediato sin necesidad de monopolizar el balón. Stephon Castle sumó otros 19 puntos, confirmando que el perímetro de los Spurs tiene variantes y no depende de una sola figura.

El plan funcionó porque San Antonio entendió dónde hacer daño. Sin acelerarse, con paciencia para mover la pelota y una defensa que cerró bien los espacios interiores, los Spurs obligaron al Thunder a jugar incómodo. Shai Gilgeous-Alexander, actual MVP de la liga, respondió con 22 puntos, pero estuvo lejos de dominar el juego como suele hacerlo. Oklahoma City nunca logró imponer su velocidad ni sostener una racha prolongada que pusiera en riesgo el control visitante.

El propio entorno de los Spurs evitó lecturas vanidosas: “Cuando juegas contra un equipo de este calibre, los detalles se magnifican mucho más”, resumió Mitch Johnson, técnico de San Antonio, apuntando a una ejecución precisa más que a una noche excepcional. Wembanyama, por su parte, fue todavía más cauto y dejó una frase reveladora al comparar esta seguidilla de partidos ante el Thunder con una serie de playoffs, una experiencia de aprendizaje para un equipo que no pisa la postemporada desde 2019.

Oklahoma City, que había arrancado con un registro de 24 victorias y una sola derrota, atraviesa ahora un tramo irregular y suma tres caídas frente a los Spurs en un corto período. San Antonio no solo ganó, sino que instaló una duda en uno de los proyectos más sólidos de la liga.

Partidazo entre Denver y Minnesota

La jornada se cerró con otro capítulo de alto voltaje en la Conferencia Oeste. En Denver, Nikola Jokic ofreció una actuación histórica para guiar a los Nuggets a una victoria 142-138 en la prórroga ante Minnesota Timberwolves. El serbio firmó una planilla descomunal: 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias, liderando a su equipo en un duelo que tuvo cambios de mando, remontadas y un cierre al límite.

Minnesota forzó el tiempo extra con un triple de Anthony Edwards a un segundo del final, coronando una reacción notable tras estar 15 puntos abajo en el último cuarto. Edwards terminó con 44 puntos y sostuvo a los Timberwolves incluso en la prórroga, donde llegaron a tener una ventaja de nueve unidades. Sin embargo, allí emergió otra vez Jokic: 18 puntos en los cinco minutos adicionales, decisivos para inclinar definitivamente el partido.

