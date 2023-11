El gesto de juego limpio de Cristiano Ronaldo que el mundo del fútbol aplaude: video

Cristiano Ronaldo, jugador de Al Nassr de Arabia Saudita. Foto: AFP - -

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo empató sin goles por la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC aunque jugó con 10 jugadores desde el minuto 17, tras la expulsión prematura de Ali Lawgami; que trató de disputar un balón dividido de una forma entorpecida y que no logró más que pisar a un rival prosaicamente en el tobillo.

El equipo de Cristiano ya está clasificado para la siguiente ronda como primero del grupo y sigue invicto en el torneo. El “Bicho” ha marcado tres goles en la competencia y dado una asistencia; ha jugado cuatro partidos y en todos entró como titular, marcando gol cada 116 minutos.

Sin embargo, ignorando el resultado aburrido y descalificativo, lo que realmente se llevó todas las miradas sucedió apenas el minuto dos del encuentro, cuando Cristiano cayó en el área tras un centro rasante que se filtró a través de toda la defensa del Persépolis de Irán. Cristiano recibió la pelota con dificultad debido a la fuerza del pase y luego, casi sin acomodarse, disparó al arco de forma infructuosa. El balón quedó suspendido en medio del área, mientras los jugadores de Persépolis se disputaban la pelota como si fuera una bola caliente, intocable.

Más deportes: Karen Palomeque, la sonrisa dorada de la paratleta que ilusiona a Colombia

¡¡EL FAIR PLAY DE CRISTIANO RONALDO!! Una del Loco Bielsa: el árbitro cobró PENAL para Al Nassr y CR7 le aclaró que NO había sido. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/u5UNfmIsaG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2023

El Bicho alargó la pierna, tratando de robar la pelota, que yacía sin dueño dentro del área, y luego se dejó caer. El árbitro pitó penal, ante las miradas atónitas y dubitativas del estadio, y en espacial de Alireza Beiranvand, portero de Persépolis, que lo había visto todo de cerca, y que también vio en primera plana el gesto negativo de Ronaldo, que se acercó al árbitro para decirle que la falta no había existido, que no había habido contacto, y que, por tanto, el penal no debía cobrarse. Aunque el árbitro igualmente siguió el protocolo, se acercó al VAR, revisó la jugada, y terminó anulando el cobro desde los once pasos.

El gesto del jugador luso, que algunos han tildado como “fair play”, no es el primero en su tipo, y ahora con el VAR en funcionamiento debería sumarse a una lista cada vez menos eludible. Con la ayuda de la tecnología deberían haberse erradicado ya las simulaciones, y deberían haberse agotado los errores arbitrales; aunque este escenario se antoje aún imposible y lejano.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo inaugura lujoso museo en Arabia Saudita: ¿Qué hay dentro?

من الأفضـل في العالـم 🐐

إلى الأفضل في المملكة 🇸🇦 pic.twitter.com/wHUXwAD6IF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 27, 2023

En 2012 fue Miroslav Klose el que tuvo este comportamiento con su afición, su moral, y el rival. El jugador alemán vestía la camiseta de la Lazio, y enfrentaba al Napoli de Edinson Cavani, que terminó marcando hat trick en el partido. Apenas al minuto tres, Cavani dejó pasar un tiro de esquina, demasiado alto, que terminó cayendo en la mano descuidada de Klose, que había intentado cabecear el balón, pero que había terminado de espaldas tras el forcejeó con un jugador rival. El balón se coló en el arco y el árbitro desprevenido dio el gol a Las Águilas, pero rápidamente el capitán alemán intervino, se acercó al juez central, atravesando las denuncias napolitanas, y le aclaró al juez la situación fortuita; había sido mano, el gol no debía sumar. Y el árbitro anuló el gol, sin VAR, sin protocolo, sin sancionar al jugador y a su honestidad.

Otro caso conocido pasó en 2014. El colegiado Manuel Gräfe marcó penal para el Werder Bremen al minuto 75, cuando Aaron Hunt cayó en el área. El jugador, también alemán, recibió un pase fortísimo en el borde del área que no pudo controlar como pretendía, lo que terminó precipitándolo de cabeza hacia el suelo tras un contacto inexistente de un rival que lo vigilaba con recelo. Gräfe no dudó ni un segundo, el penal, en su cabeza, era claro y evidente. Sonó el silbato y señaló el punto penal con su mano derecha firme y elocuente, rápida. Aunque Hunt se levantó de inmediato, se acercó y le dijo que la jugada no había sido punible, así que el árbitro alemán no pudo, sino anular su pétrea decisión y dar el balón a los jugadores del Nuremberg, que tocaban a Aaron, le hacían gestos afirmativos con la cabeza y también señales de respeto fugaces.

En el partido de Champions League Asiática entre Al Nassr y Persepolis, el árbitro central pitó un penal a favor del club árabe al considerar que hubo infracción sobre Cristiano Ronaldo. El Bicho de inmediato se puso de pie y le dijo al colegiado que NO FUE PENAL, que tenía que… pic.twitter.com/npXjBtPHQ8 — Invictos (@InvictosSomos) November 27, 2023

Claro que hay más ejemplos, no en demasía, pero hay algunos más que flotan en la memoria de los fanáticos del fútbol, de jugadores que dejaron atrás la competencia excesiva, el deseo sanguinario de victoria, y tomaron la decisión de “hacer lo correcto”, si existe tal cosa. También están aquellos que han hecho descaradamente trampa, y que aun sabiendo que el gol no debía sumar han decidido callar. Con el VAR, sin embargo, no debería abrirse esta discusión; porque no hay cabida para el error humano o para el silencio obligado.

Lo invitamos a leer: Todos los caminos llevan a la final Millonarios vs. Tolima

🫡This is the difference between normal players and the greatest of all time 🐐 pic.twitter.com/BCquu82Ab4 — Svetlana (@laneksa7) November 27, 2023

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador