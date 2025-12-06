Se define el campeón de la Fórmula 1: posibles escenarios, hora y dónde ver

Abu Dhabi recibe una definición electrizante en la que Norris, Verstappen y Piastri llegan separados por apenas doce puntos. Foto: Formula 1

A pocas horas de que caiga el telón de la temporada 2025, Abu Dhabi vuelve a convertirse en ese escenario donde se definirá el campeonato mundial. El circuito de Yas Marina se alista para una definición que no solo cerrará el calendario, sino que determinará al nuevo campeón del mundo en un terreno que históricamente premia la precisión, la serenidad y la capacidad de decidir bajo presión. Tres pilotos llegan con vida.

La clasificación del sábado dejó la grilla encendida. Max Verstappen, vigente campeón, firmó la pole y se aseguró el primer golpe psicológico. A su espalda saldrán Lando Norris y Oscar Piastri, los otros dos contendientes al título y protagonistas del año más apretado de la era moderna.

El escalafón llega tan apretado que Yas Marina se transforma en una calculadora de 5,281 kilómetros. Norris lidera con 408 puntos, pero la victoria de Verstappen en Catar reavivó el campeonato y dejó al neerlandés con 396 unidades, las mismas que Piastri. Es decir, doce puntos separan al líder del doble perseguidor.

Para Norris, la ecuación tiene variantes amplias, pero un error lo cambia todo. Será campeón si termina en el podio sin depender de nadie, y aún puede coronarse moviéndose entre el 4° y el 10°, siempre y cuando Verstappen no gane y Piastri no firme el golpe perfecto. El británico llega como el favorito natural por puntos, pero Yas Marina no perdona y su propia consistencia será puesta a prueba vuelta a vuelta.

Verstappen, por su parte, necesita algo más directo: ganar y esperar que Norris no supere el cuarto puesto. También le sirve llegar segundo con un Norris octavo, o incluso tercero si el líder termina noveno.

Piastri es el tercero en discordia, el piloto que muchos veían como revelación y que ahora puede convertirse en campeón. El piloto necesita ganar la carrera y rezar por un Norris sexto o peor. Si queda segundo, aún tiene opciones, siempre que Norris cierre décimo o más abajo y que Verstappen quede al menos cuarto.

Más allá de las matemáticas, Yas Marina impone sus propias reglas. Desde 2009, cuando Sebastian Vettel ganó el primer GP disputado allí, el trazado se ha convertido en un laboratorio para medir el temple de los pilotos. Con 58 vueltas, una longitud de 5,281 km y una distancia total de 306,183 km, la carrera exige control en frenadas, buena tracción en la zona del hotel y frialdad absoluta en los duelos de DRS. El récord de vuelta lo tiene Verstappen, con 1:26.103 desde 2021.

Hora y dónde ver el GP de Abu Dhabi en la F1

Fecha: domingo 7 de diciembre de 2025

Hora: 8:00 a.m, hora en Colombia

TV: ESPN y Disney+

