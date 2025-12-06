Colombia, en el Mundial 2026: sedes, fixture completo y el calendario hacia una hipotética final

Luis Díaz comanda a la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La selección de Colombia ya tiene todo listo para el Mundial de la FIFA de 2026: conoce a sus rivales, el calendario y el fixture, y con ello el camino quedó mucho más despejado.

Tras el sorteo del viernes y los anuncios logísticos de este sábado, el panorama de la selección en la Copa del Mundo quedó finalmente claro, permitiendo enfocar la preparación con rumbo definido.

Los rivales y el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Colombia abrirá su participación en el Grupo K contra Uzbekistán, un rival debutante en los mundiales que llega con un proyecto en crecimiento y un estilo intenso. Es el partido que, en teoría, permite al equipo tomar ritmo, afinar funcionamiento y empezar el torneo con confianza, sin el peso inmediato de enfrentar al favorito del grupo.

En el segundo encuentro, la selección se medirá al ganador del repechaje internacional, que saldrá de la llave entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo. Sea cual sea el ganador, será un rival que llega con menos rodaje mundialista, pero con la energía que suelen tener los equipos que se juegan la vida hasta el final para clasificar. Será un duelo clave para encaminar la clasificación.

El cierre del grupo será ante Portugal, el equipo más fuerte de la zona y uno de los candidatos al título. Llegan con una base consolidada y con el impulso de las grandes figuras de su generación, como Cristiano Ronaldo. Ese partido, además de exigir la mejor versión de Colombia, podría definir el liderato del grupo o la clasificación, convirtiéndose en uno de los duelos más esperados de la fase inicial.

Así quedó el fixture: hora y dónde van a ser los partidos de Colombia en el Mundial 2026

El fixture de Colombia quedó finalmente definido este sábado, cuando la FIFA confirmó el calendario completo del Mundial de 2026 y despejó la duda sobre las sedes de la primera fase.

El fixture oficial dejó todo claro: Colombia debutará el 17 de junio en Ciudad de México contra Uzbekistán. Su segundo partido será el 23 de junio en Guadalajara contra el ganador del repechaje internacional. El cierre de la fase de grupos llegará el 27 de junio en Miami, donde enfrentará a Portugal en uno de los duelos más esperados del Grupo K.

Sedes y horarios de Colombia en la Copa del Mundo de 2026

Colombia ya tiene definidos sus estadios y horarios para la fase de grupos del Mundial 2026.

El debut será el 17 de junio ante Uzbekistán a las 9:00 p.m., en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. El segundo partido, el 23 de junio frente al ganador del Play-off 1, también será a las 9:00 p.m., en el moderno Estadio Chivas de Guadalajara. El cierre del grupo llegará el 27 de junio contra Portugal a las 6:30 p.m., en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios más espectaculares del torneo.

El camino por las sedes del Mundial, rumbo a una hipotética final

Si Colombia termina primera del Grupo K, su recorrido hacia la final tendría un trayecto muy definido y con sedes de alto perfil. Tras disputar sus tres partidos de la fase de grupos ante Uzbekistán en Ciudad de México, el ganador del repechaje en Guadalajara y Portugal en Miami, la Tricolor jugaría los 16avos de final en Kansas City, avanzaría a los 8avos en Vancouver, regresaría a Kansas City para los cuartos, disputaría la semifinal en Atlanta y, si todo sale perfecto, pelearía el título en Nueva Jersey/Nueva York, la sede elegida para la gran final del Mundial.

Si Colombia termina segunda del grupo, el camino cambiaría de rumbo y de geografía. Manteniendo los mismos tres partidos iniciales —Uzbekistán en Ciudad de México, repechaje en Guadalajara y Portugal en Miami—, la ruta tomaría un giro hacia el oriente del continente: los 16avos serían en Toronto, los 8avos en Dallas, los cuartos en Los Ángeles, mientras que la semifinal volvería a Dallas antes de llegar también a la gran final en Nueva Jersey/Nueva York. Dos rutas distintas, un mismo destino posible.

