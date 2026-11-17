¿Es usted el número 12 de su equipo de fútbol? Tiene colgada una camiseta de un equipo de fútbol de un país que nunca ha visitado, el martes se pondrá la tricolor para el partido de la selección de Colombia en Chile,…

En su libro “El fútbol a sol y sombra”, Eduardo Galeano sostiene que el jugador número 12 se concibe a sí mismo como el motor invisible del juego; “cree que con su fervor sopla los vientos que empujan la pelota cuando se duerme, sabiendo —como lo saben los otros once en la cancha— que jugar sin hinchada es como bailar sin música”.

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El hincha es solo un equipo para toda la vida, pero el corazón abierto al buen fútbol

¿Es usted el número 12 de su equipo de fútbol? Tiene colgada una camiseta de un equipo de fútbol de un país que nunca ha visitado, el martes se pondrá la tricolor para el partido de la selección de Colombia en Chile, ha dejado de ir a reuniones porque es más importante ver el partido de su equipo; si contestó alguna de esas preguntas afirmativamente, es un hincha y está evolucionando con los nuevos tiempos.

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Un documento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) sostiene que la selección Colombia jugó por primera vez en 1938: “Se jugaba solo por el honor de representar una camiseta”, sostiene. Ese juego ocurrió en el inaugurado estadio Nemesio Camacho “El Campín”, con asistencia de 17.000 fieles hinchas. El rival fue Ecuador, que se impuso 2 a 1 y por supuesto no se pasó por televisión.

Hay una noticia del 21 de junio de 1959 con los seguidores de Santa Fé y Millonarios en el estadio bogotano publicada por El Espectador. Las autoridades capitalinas y los organizadores del campeonato de fútbol colombiano pusieron a prueba la capacidad de tolerancia y respeto de la afición.

“Llegó tanta gente al estadio El Campín, al primer clásico Millonarios-Santa Fe de la temporada, que se permitió que se llenara la gramilla y que incluso la gente se acomodara sentada al borde de la cancha. Entre la multitud, la Policía montada en prevención de cualquier brote de violencia o fanatismo. Gabardinas, sombreros y encorbatados eran la nota predominante del paisaje”.

En unos cortos días, el próximo 21 de noviembre, 65 000 hinchas se podrán sentar en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, que es el escenario de fútbol de mayor capacidad del país. Van a vivir la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro y allí se unirán los hinchas de Colombia, Argentina y Brasil; todos serán ese número 12.

Los nuevos fans y cómo se multiplican

En el marco de +Cartagena, la cumbre latinoamericana de la industria creativa, las comunicaciones y el mercadeo celebrada en Cartagena, el deporte fue tema central de una conferencia: “El fan ha muerto”. Esteban Pineda, CEO Américas de Findasense, y María José Guex, gerente de marketing de la Conmebol, fueron los conferencistas y hablaron de cómo ha cambiado el hincha y su disfrute del fútbol tanto en el estadio como fuera de él.

Esteban Pineda, CEO Américas de Findasense, y María José Guex, gerente de marketing de la Conmebol. Foto: Cortesía

"Nosotros clásicamente conocemos un tipo de fan: el típico que heredó del abuelo el equipo, sigue con ese equipo a muerte, tiene el abono y va a los partidos", le dice Esteban Pineda a este diario, y agrega que el fan ha evolucionado en muchos tipos, pero el mercadeo no necesariamente evolucionó a la misma velocidad. “Las marcas seguimos durante muchos años comunicándole a ese mismo fan clásico, superleal y superfiel, cuando hoy hay muchos perfiles distintos”.

Llega a la cita con El Espectador María José Guex, gerente de marketing de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Su acento la delata, aunque no es argentina; fue un diálogo amable, solo una pregunta no le podía hacer por la responsabilidad de su cargo. ¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

Tiene en sus manos el informe que entregó en su presentación; hay una nueva narrativa de las marcas, la conexión emocional y las nuevas audiencias. Dice que el 32 % de la generación Z (entre 14 y 29 años) apoya a jugadores individuales más que a los equipos.

¿Qué conclusiones sobre el fan encontraron en este estudio metodológico entre la Conmebol y Findasense?

El fan no murió, se multiplicó. Encontramos es que cada vez hay distintos tipos de fanáticos de fútbol, que consumen o esperan el deporte de distintas maneras y valoran cosas diferentes. La base de audiencia sigue creciendo.

Venimos de una vieja escuela o de generaciones en donde el fútbol se transmitía, ofrecía y distribuía de una sola manera. Hoy la realidad es muy distinta. En el pasado, por dar ejemplos, el fútbol competía con el fútbol: la Libertadores competía con la Champions. Hoy no; hoy competimos con TikTok, con YouTube, con la Fórmula 1 o con la NBA.

¿El estudio hace referencia a los celulares y lo que significa su pantalla, por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA y la alianza con Motorola?

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La segunda pantalla es la primera. El 92 % de las personas que ven partidos en televisión están en el celular mientras lo miran. Es un must (un indispensable), es algo en lo que no nos podemos quedar atrás. Hoy sabemos que las personas no ven fútbol solamente desde la tele o desde la pantalla grande; sí o sí utilizan el celular como segunda pantalla.

¿Cómo usar la marca Conmebol , dice que antes no había una recordación en el hincha?

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Cuando salimos a estudiar el mercado para entender con qué estábamos lidiando, encontramos que la gente en Sudamérica no tenía idea de quién organizaba la Conmebol Libertadores o la Sudamericana; no sabían qué era la Conmebol. Entonces ese fue el primer paso, rebrandearnos como una institución que es dueña de marcas, y no una institución que tiene marcas simplemente.

Aquí en Cartagena y en muchas partes del país, una persona que nunca ha ido a España tiene una camiseta del Barça o del Real Madrid. Vive y sufre por un equipo que físicamente nunca ha visto. ¿Por qué pasa eso?

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Pasa mucho porque a veces creemos que el pasto del vecino siempre es más verde. Pero también pasa porque en esta época se viralizó mucho el consumo masivo y se crearon personajes con quienes es muy fácil conectar.

Tenemos a Messi o a Cristiano Ronaldo; capaz nunca fuiste a Europa, pero gracias a las redes sociales conectaste con ellos. Hoy día las personas conectan mucho más con los jugadores, con las personas y con su historia de vida, más allá de solamente el club.

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El partido es la excusa. Un 78 % de la Generación Z iría a un evento por lo que ocurre en alrededor del partido. Prefiesta, amigos, postpartido.

¿Cuénteme sobre las marcas en las camisetas?

Funciona como una vidriera, es una de las primeras cosas que veo. Y eso me ayuda como marca a conectar, no solo con el fútbol, sino también con las personas que la usan, con los valores del club y con los valores del fútbol. Es lo primero que veo cuando miro a mi jugador favorito: qué remera está llevando y qué marca está en ella.

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¿Y la tecnología cómo integra al hincha?

Creo que es algo que vino para quedarse. Yo también soy de una generación que no creció con redes sociales, pero desde que las tuve sé que no se van a ir. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial.

Sabemos que, al final del día, quien tiene la última palabra y nos dice qué quiere y qué no quiere es el fan. Para mí no es una moda pasajera, es una tendencia que vino para quedarse, y nuestro desafío es aprender a estar con ella, mejorar nuestro producto y hacer que nuestras marcas sean cada vez más fuertes.

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Me alegra ver una mujer en las directivas de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Sonríe. Un dato curioso: en la Conmebol tenemos un porcentaje de 40 % hombres y 60 % mujeres; somos mayoría. Jueguen hombres o jueguen mujeres, el fútbol es fútbol. Eso aplica no solamente para quien juega en el campo de juego, sino también para quien lo lidera.

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¿El estudio qué les cuenta de ese fan del fútbol femenino?

En el 2022 jugamos la Copa América Femenina aquí en Colombia. Se jugó la final en Bucaramanga y fue un estadio sold out (lleno total), donde estaban todos los colombianos hinchando para que Colombia saliera campeona.

De ese año justamente salen los estudios y los insights más poderosos de que cuando uno es fanático por su selección o por su club, lo sigue sin importar la categoría. Lo dijimos en el auditorio, no es cuantos fans tienes, es cuantas formas de fans permites.

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Esta pregunta es para la mujer joven paraguaya con algunos largos años en el mundo del deporte y el mercadeo: ¿qué siente cuando juega su selección?

Herencia. Es herencia y recuerdos familiares, el amor por el fútbol que te enseñaron y que aprendiste de chico.

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Hablo particularmente de Paraguay, que es nuestro caso: hay generaciones que nunca supieron lo que era clasificar a un mundial o no sabían lo que se sentía. Para mí, que sí viví varios mundiales, volver a vivir eso me remonta automáticamente a mi infancia.

Pero esa infancia no es que alguien me preguntó, quieres ser hincha de este club. Es algo que se hereda, como el apellido.

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