El Mundial 2030 podría tener 64 selecciones: FIFA confirmó que evaluará la propuesta

La FIFA analizará oficialmente, tras el Mundial de 2026, la posibilidad de ampliar la Copa del Mundo del centenario a 64 selecciones, una propuesta impulsada desde Sudamérica que divide opiniones entre los principales dirigentes del fútbol internacional. Foto: EFE - ISAAC ESQUIVEL

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La posibilidad de que el Mundial de 2030, la edición que celebrará el centenario de la Copa del Mundo, reúna a 64 selecciones tomó un nuevo impulso. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo evaluará oficialmente la propuesta una vez finalice el Mundial de 2026, abriendo la puerta a una nueva expansión del torneo apenas una edición después de pasar de 32 a 48 equipos.

La iniciativa busca ampliar todavía más la participación de las federaciones nacionales y ha generado un intenso debate dentro del fútbol internacional. Mientras algunos dirigentes consideran que permitiría que más países sueñen con disputar una Copa del Mundo, otros advierten que podría afectar el valor de las eliminatorias y del propio campeonato.

Infantino confirmó que la propuesta será analizada

En declaraciones al medio suizo Bluewin, Infantino aseguró que la posibilidad de disputar un Mundial con 64 selecciones “será examinada y discutida en los comités correspondientes” después del torneo de 2026.

El dirigente defendió la idea de ampliar el acceso al campeonato al señalar que la Copa del Mundo debe representar a todo el planeta y no únicamente a Europa y Sudamérica. Además, sostuvo que el nivel competitivo de las selecciones sigue creciendo en todas las regiones y que ofrecer más cupos sirve como incentivo para que los países con menor tradición continúen desarrollándose.

Infantino también calificó como un “éxito al 100 %” la expansión a 48 equipos, formato que debutará en el Mundial de 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El Mundial 2030 ya tiene un formato especial

La edición de 2030 ya será inédita incluso sin una nueva ampliación. El torneo se disputará en seis países y tres continentes.

Uruguay, sede de la primera Copa del Mundo en 1930, además de Argentina y Paraguay, albergarán un partido cada uno al inicio del campeonato. El resto de los encuentros se repartirán entre Marruecos, Portugal y España, países que ejercerán como anfitriones principales. Con el formato actual de 48 selecciones, el torneo contempla 104 partidos.

Sudamérica impulsa la idea de un torneo más grande

La posibilidad de aumentar el número de participantes comenzó a tomar fuerza en marzo de 2025, cuando el dirigente uruguayo Ignacio Alonso planteó la propuesta durante una reunión del Consejo de la FIFA.

Meses después, en septiembre de ese mismo año, la FIFA debatió formalmente la iniciativa tras recibir una propuesta presentada por un grupo de dirigentes sudamericanos de peso.

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En noviembre de 2025, el presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, afirmó que un Mundial con 64 selecciones en 2030 era su "sueño“, al considerar que una edición de esas características serviría para “unir al mundo, solo una vez”.

Una expansión también permitiría que Uruguay, Argentina y Paraguay recibieran una participación más amplia como sedes, ya que podrían albergar un grupo completo cada uno, en lugar de organizar únicamente un partido.

La propuesta también genera resistencia

No todos los dirigentes respaldan la iniciativa. Un Mundial de 64 selecciones implicaría que participara más de una cuarta parte de las 210 federaciones afiliadas a la FIFA, algo que para sus detractores podría restarle importancia a los procesos clasificatorios.

Entre las voces críticas aparecen el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, quien calificó la propuesta como una "mala idea" y aseguró que perjudicaría tanto al torneo como a las eliminatorias europeas.

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Una postura similar expresó el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, quien también manifestó que la ampliación no le parece una buena alternativa.

Mientras tanto, la FIFA mantiene abierta la discusión y será después del Mundial de 2026 cuando los organismos correspondientes analicen si la Copa del Mundo del centenario se convertirá, o no, en la más grande de la historia.

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