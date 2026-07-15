Denuncian a Gianni Infantino ante el COI por polémica de Balogun en el Mundial 2026

El presidente de la FIFA deberá responder a una denuncia presentada ante el COI, que incluye señalamientos por el polémico caso de Folarin Balogun y presuntas muestras de apoyo al presidente de Estados Unidos. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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La controversia alrededor de Gianni Infantino y la FIFA suma un nuevo capítulo. El presidente del máximo organismo del fútbol fue denunciado formalmente ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) por una presunta vulneración del principio de neutralidad política, en un caso que también vuelve a poner bajo la lupa la polémica decisión relacionada con el delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

La denuncia llega después de los cuestionamientos surgidos tras el episodio en el que Balogun evitó una expulsión, un hecho que generó críticas antes del partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica y que ahora forma parte de los argumentos presentados contra el dirigente suizo.

FairSquare presentó la denuncia formal

Aunque anteriormente Kirsty Coventry, directora del COI, había señalado que nada impedía que Gianni Infantino fuera investigado por lo ocurrido durante la Copa del Mundo, todavía hacía falta que existiera una denuncia formal para activar el proceso.

Ese paso lo dio este martes la organización británica FairSquare, dedicada a la protección de los derechos humanos en el deporte, al presentar una queja por lo que calificó como una “reiterada vulneración de las normas de neutralidad política”.

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Según la organización, existen pruebas de que Infantino habría cometido cinco infracciones a las normas del COI sobre neutralidad política mediante declaraciones y otras manifestaciones públicas de respaldo al presidente de Estados Unidos. Además, sostiene que hay indicios preliminares de otras dos posibles infracciones de gravedad.

El caso Balogun, uno de los puntos centrales

Dentro de la denuncia, FairSquare también menciona el denominado caso Balogun. La organización afirma que podría haber existido una aceptación de presiones políticas del presidente estadounidense para evitar que la FIFA aplicara las normas disciplinarias correspondientes en esa situación.

A ello se suma otra acusación relacionada con la promoción, por parte de Infantino, de un sitio web para aficionados de la FIFA que, según FairSquare, habría formado parte de una campaña de recopilación de datos vinculada al presidente de Estados Unidos.

¿Por qué el COI puede investigar a Infantino?

El Comité Olímpico Internacional tiene competencia para analizar este caso debido a que Gianni Infantino es miembro del COI desde 2020. Esa condición lo obliga a respetar los principios fundamentales del olimpismo, entre ellos el de la neutralidad política, por lo que el organismo puede estudiar las acusaciones presentadas y determinar si existieron incumplimientos.

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No es la primera denuncia

La actuación de FairSquare contra el presidente de la FIFA no es un hecho aislado. La organización ya había presentado una denuncia en 2025, también por presuntas violaciones al principio de neutralidad política.

Ahora, con la presentación formal ante la Comisión de Ética del COI, el caso entra en una nueva etapa y vuelve a colocar a Gianni Infantino en el centro de la polémica durante el Mundial 2026.

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