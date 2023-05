“El premio que ganan los racistas es mi expulsión”: Vinícius Júnior

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior (cent.) es expulsado durante el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Santander que disputan Valencia CF y Real Madrid este domingo en Mestalla (Valencia). Foto: EFE - Kai FORSTERLING

Después de los múltiples incidentes que salpicaron el partido de Real Madrid, que cayó 1-0 contra Valencia este domingo, Carlo Ancelotti reveló que le propuso a Vinicius Junior ser sustituido para protegerlo de los gritos racistas de los hinchas locales en Mestalla.

El brasileño fue insultado por los aficionados, creando un agrupamiento de jugadores, que interrumpió el partido varios minutos. Después, el brasileño fue expulsado al final del partido (90+7) por una discusión con Hugo Duro, quien no fue sancionado por el árbitro.

Ancelotti explica qué ha sucedido con Vinicius.



💬 "Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema". pic.twitter.com/2i4UnRHnvl — Relevo (@relevo) May 21, 2023

“He hablado con él durante el partido. El ambiente era muy caliente, muy malo. Le pedí si quería continuar jugando. Ya el hecho de pensar que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, no me parece bien. Yo tengo que quitar a un jugador si no juega bien, pero pensar que tengo que quitar a un jugador por el racismo, nunca me había pasado”, afirmó el técnico de Real Madrid al final del partido.

“Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Es inaceptable. LaLiga española tiene un problema. Que no es Vinicius. Vinicius es la víctima. Hay un problema muy grave”, añadió rotundo.

¿Qué sucedió?

A lo largo del partido, el público del estadio de Mestalla insultó al jugador brasileño, pero persisten dudas sobre la naturaleza de los insultos.

Ancelotti escuchó cómo se proferían gritos de “mono”, pero un periodista le precisó en conferencia de prensa que los espectadores gritaban “tonto”.

¡PICANTE TODO🔥! Vinicius Jr salió expulsado por una agresión a Hugo Duro y por los silbidos e insultos de la afición del Valencia, les hizo señas de que se van a ir a segunda división. pic.twitter.com/nUXky8qqR5 — Toque Sports (@ToqueSports) May 21, 2023

Una explicación que no convenció al técnico italiano. “¿Por qué ha parado el partido del árbitro? ¿Por qué le decían tonto? No. Ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo. Habla con el árbitro. Ha parado el partido por esto”.

Sobre el minuto 70 de juego, ‘Vini’ señaló a un aficionado, y seguidamente los jugadores acudieron a denunciar los hechos al árbitro.

Además de ese incidente, otro altercado entre el delantero brasileño y el jugador Hugo Duro derivó en la expulsión de Vinicius en el minuto 97, pero el árbitro decidió dejar sin sanción a Duro.

🚨 Espero que encontréis a los aficionados del Valencia que han gritado insultos racistas a Vinícius Júnior.@LaLiga @Tebasjavier @vinijr



😡🤢pic.twitter.com/7tXsuyewfO — SrNaninho (@SrNaninho) May 21, 2023

“El premio que ganan los racistas es mi expulsión. Eso no es fútbol. Es LaLiga”, reaccionó Vinicius en Instagram parafraseando un lema promocional del campeonato español.

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición piensa que es normal, lo mismo la Federación y los rivales lo alientan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez era de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, escribió Vinicius.

LaLiga, por su parte, reaccionó afirmando que “solicitó todas las imágenes disponibles para investigar lo sucedido”.

“Una vez concluida la investigación, en caso de detectar algún delito de odio, LaLiga procedería a tomar las acciones legales oportunas”, indicó la entidad presidida por Javier Tebas.

“Acto aislado”

En un comunicado difundido después del partido, Valencia CF afirmó “condenar públicamente cualquier tipo de insulto, ataque o descalificación en el fútbol” y lamentó “los hechos acontecidos durante el transcurso del partido de la Jornada 35 de LaLiga contra el Real Madrid”, aunque el club se refirió a un “episodio aislado”

Vinicius, a punto de llorar.



En el audio, de entiende todo.

pic.twitter.com/LbMerLpQI5 — David Álvarez (@davidalvarez) May 21, 2023

“El club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas. Del mismo modo, Valencia CF condena cualquier ofensa y pide el máximo respeto también hacia nuestra afición”, añadió el equipo.

“A Vinicius se le falta al respeto continuamente en todos los campos de España”, denunció Dani Ceballos ante el micrófono de Movistar tras el pitido final.

