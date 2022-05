El Watford del “Cucho” Hernández descendió

Juan Camilo 'el cucho' Hernández tras anotar un gol con Watford. Foto: Agencia AFP

Watford perdió en Selhurst Park ante el Crystal Palace (1-0) y firmó su descenso a la Championship, a falta de tres jornadas para el cierre de la Premier.

La caída del conjunto de Roy Hodgson estaba anunciada. Pero ocurrió de mala manera, con una derrota en Londres ante un rival sin objetivos y sin nada en juego.

Una mano dentro del área de Hassane Kamara fue sancionada con penalti. No falló el encargado de lanzarlo, el también marfileño Wilfried Zaha, que batió a Ben Foster.

El lanzamiento desde los once metros sentenció el marcador, que ya no se movió, y el descenso de los visitantes, distanciados en doce puntos del Leeds, con un partido menos.Hundido, no tuvo poder de reacción el Watford, que acabó con diez jugadores por la expulsión por doble amarilla de Kamara.

Los dirigidos por Roy Hodgson intentaron solventar el mal presente en varios en encuentros, pero la realidad los abrumó no consiguiendo dar el mejor desempeño y perdiendo la categoría

