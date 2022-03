Eliminatorias Catar 2022: Hora y dónde ver todos los partidos en vivo

Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, los autores de los goles de Colombia. Foto: Agencia AFP

Se acaba la eliminatoria. El camino al Mundial de Catar 2022 llega a su fin y Colombia está más afuera que adentro de la próxima Copa del Mundo.

Después de las dos derrotas contra Perú y Argentina, en la última fecha, el equipo de Reinaldo Rueda complicó sus opciones de clasificar a su tercer Mundial consecutivo y ahora depende de varios milagros y los resultados de las demás selecciones.

Como la fecha es definitiva, los cuatro partidos en los que se decide la clasificación de las selecciones de Conmebol se jugarán a la misma hora este jueves. El único que no define nada, Argentina vs. Venezuela, se jugará el viernes.

La jornada empezará a las 6:30 p.m. (hora colombiana) y por la señal abierta del Canal Caracol se podrá ver únicamente el partido de la selección de Colombia contra Bolivia.

Sin embargo, a través del sistema informativo de Caracol Sports y la transmisión del Gol Caracol, los resultados de la fecha se actualizarán en vivo.

Quienes quieran ver, no obstante, los demás juegos de la jornada en vivo (Uruguay vs. Perú, Brasil vs. Chile y Paraguay vs. Ecuador) podrán hacerlo a través de la señal online de Caracol Televisión en vivo.

El viernes, el partido entre Argentina y la Venezuela de José Pékerman sí se podrá ver en la señal de Caracol Televisión a partir también de las 6:30.