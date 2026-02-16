Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

En fotos: así fue la presentación del trofeo de la Copa del Mundo en Bogotá

A partir de este lunes 16 de febrero de 2026 , desde las 10:00 a.m., la Copa Mundial de la FIFA podrá ser visitada por el público en Corferias.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de febrero de 2026 - 12:59 p. m.
Trofeo original de la Copa del Mundo en Bogotá, Colombia, este 15 de febrero de 2026.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA

El Mundial ya llegó a Colombia. Aunque aún faltan un poco más de cuatro meses para el debut de la Tricolor en Norteamérica 2026, la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA se puede sentir desde ya por las calles del país. Todo esto gracias a la presencia del trofeo original de la Copa del Mundo en Bogotá.

Vínculos relacionados

Vinicius Jr. lideró la victoria de Real Madrid sobre Real Sociedad: así fueron los golazos
¡Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles! Anotó en la victoria de Al Nassr
Luis Díaz no para de brillar con Bayern Múnich: llegó a importante récord de asistencias

Ese preciado galardón, que solo se entrega cada cuatro años y está destinado para los mejores del planeta, está de visita en la capital colombiana. Nuestro país es su primera parada de su tour por Sudamérica y podrá ser visitada por cualquier persona a partir de este lunes 16 de febrero de 2026 en Corferias.

El pasado domingo, el trofeo de oro macizo de 18 quilates, 36,8 centímetros de altura y 6.175 kilogramos de peso fue presentado a la prensa en un evento que contó con la presencia de David Trezeguet, campeón del mundo con la selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998. Un honor reservado solo a ocho equipos, pero que siempre puede abrir un cupo para un foráneo.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.
Foto: El Espectador

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Copa Mundial de la FIFA

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Norteamérica 2026

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Corferias

trofeo original de la Copa del Mundo

tour del trofeo original de la Copa del Mundo

David Trezeguet

Copa Mundial de la FIFA Francia 1998

Mundial Francia 1998

Francia 1998

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.