En fotos: así fue la presentación del trofeo de la Copa del Mundo en Bogotá

El Mundial ya llegó a Colombia. Aunque aún faltan un poco más de cuatro meses para el debut de la Tricolor en Norteamérica 2026, la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA se puede sentir desde ya por las calles del país. Todo esto gracias a la presencia del trofeo original de la Copa del Mundo en Bogotá.

Ese preciado galardón, que solo se entrega cada cuatro años y está destinado para los mejores del planeta, está de visita en la capital colombiana. Nuestro país es su primera parada de su tour por Sudamérica y podrá ser visitada por cualquier persona a partir de este lunes 16 de febrero de 2026 en Corferias.

El pasado domingo, el trofeo de oro macizo de 18 quilates, 36,8 centímetros de altura y 6.175 kilogramos de peso fue presentado a la prensa en un evento que contó con la presencia de David Trezeguet, campeón del mundo con la selección de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 1998. Un honor reservado solo a ocho equipos, pero que siempre puede abrir un cupo para un foráneo.

