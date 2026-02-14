Luis Díaz no para de brillar con Bayern Múnich: llegó a importante récord de asistencias

Luis Díaz, en el partido de Bayern Múnich este sábado. Foto: AFP - FOCKE STRANGMANN

La temporada de Luis Díaz con Bayern Múnich sigue escribiendo cifras que explican, por sí solas, su impacto. Este sábado, en Bremen, el guajiro llegó a 13 asistencias en la Bundesliga y 15 en todas las competencias, un registro que acompaña sus 19 goles en 32 partidos. No fue su tarde más estruendosa, pero sí una de esas actuaciones que confirman jerarquía incluso cuando el brillo es más sobrio.

El 3-0 contra Werder Bremen se resolvió temprano con el doblete de Harry Kane (22’ y 26’), uno asistido por Luchi, y se cerró en el segundo tiempo con el tanto de Leon Goretzka (70’).

En esa tercera anotación volvió a aparecer la huella de Díaz: presión alta, recuperación en campo rival y una secuencia fluida por la izquierda junto a Alphonso Davies y Jamal Musiala que terminó por quebrar al local.

A diferencia de jornadas recientes —en las que fue el eje absoluto del ataque—, Díaz transitó un partido más contenido. Werder Bremen ajustó marcas, lo obligó a moverse por dentro y a jugar a uno o dos toques. Aun así, su lectura fue constante: descargó, fijó rivales y abrió carriles para que el Bayern acelerara cuando el partido lo pedía.

La asistencia que lo lleva a 13 en liga nació de esa inteligencia: atraer, soltar en el momento justo y permitir que Kane encontrara el espacio para castigar. No siempre la estadística del regate o el disparo explica la influencia; a veces, el valor está en ordenar el ataque para que otros resuelvan.

En el complemento, con el marcador controlado, Bayern mantuvo la voracidad. Díaz insistió en buscar el suyo, atacó el área como un ‘9’ ocasional y protagonizó una contra que estuvo a punto de terminar en el cuarto gol. No convirtió, pero volvió a ser amenaza permanente, tanto que terminó recibiendo faltas y tarjetas a su alrededor.

El cierre del partido dejó imágenes reveladoras: Bayern “se divierte” en el Weserstadion y Díaz, aun sin fuegos artificiales, sigue siendo una pieza imprescindible. Su aporte no se mide solo en goles o asistencias, sino en cómo eleva el rendimiento colectivo con movimientos, presión y timing.

Las cifras, de todos modos, sostienen el relato: 19 goles y 15 pases gol en su primera temporada con los bávaros. Para un futbolista que llegó con la etiqueta de extremo desequilibrante, el salto a un rol más completo —capaz de decidir partidos desde la pausa— marca una evolución clara.

En una Bundesliga cada vez más exigente, Díaz demuestra que también sabe ser figura en los días tranquilos. Porque cuando el partido no grita su nombre, él se encarga de susurrarlo en cada jugada clave.

