Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, la final de la Copa Sudamericana.

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Barranquilla vuelve a ser protagonista del fútbol continental este sábado con la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. Casi ocho años después de recibir la definición entre Junior y Athletico Paranaense, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez será escenario de una nueva disputa por el título.

Boca Juniors llega a la final con dos colombianos en sus filas: Álvaro Montero y Sebastián Villa. El arquero se ha consolidado como una pieza importante del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, mientras que el atacante viene de marcar en la Copa Argentina. El conjunto xeneize buscará conquistar su tercera Copa Sudamericana, respaldado por una numerosa afición en Barranquilla.

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Por su parte, Atlético Mineiro también cuenta con dos colombianos: Kevin Castaño, habitual en el mediocampo, y Mateo Cassierra, quien busca recuperar protagonismo en ataque. Aunque el equipo brasileño no atraviesa su mejor momento deportivo, intentará dar el golpe en Barranquilla. El clima y la humedad podrían favorecer al conjunto de Belo Horizonte en su lucha por el título.

Minuto a minuto de Atlético Mineiro vs. Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026:

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, en Barranquilla. Estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como jueces de línea, mientras que el también uruguayo Antonio García será el encargado del VAR durante el compromiso.

Rodolfo Arruabarrena apostó por un 4-3-3 para enfrentar al Mineiro: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Eduardo Domínguez se decantó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Boca Juniors en Barranquilla: Everson; Natanael, Vitao, Ruan y Renan Lodi; Mamady Cissé y Kevin Castaño; Tomás Cuello, Fred y Kaua Pascini; Bernard.

Barranquilla vive una jornada calurosa este sábado, en la previa de la final de la Copa Sudamericana. La temperatura ronda los 33 grados centígrados, con una probabilidad de lluvia del 49 % durante la tarde y una humedad relativa del 55 %. Estas condiciones podrían influir en el desgaste físico de los futbolistas.

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