Kylian Mbappé abrió el marcador en El Clásico. EFE / Enric Fontcuberta Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Mbappé silenció al Camp Nou: Real Madrid venció al Barcelona y acabó con su invicto Daniel Bello Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Real Madrid dio el golpe este domingo 25 de octubre al vencer 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un compromiso correspondiente a la décima jornada de LaLiga 2026-2027. Los dirigidos por José Mourinho se quedaron con una nueva edición del clásico español gracias a un doblete de Kylian Mbappé, protagonista de la victoria visitante.

El delantero francés abrió el marcador al minuto 41, en una acción que tuvo una importante cuota de fortuna. Yan Diomandé desbordó por la banda izquierda y envió un centro que Gerard Martín intentó despejar. Sin embargo, el balón rebotó en el pie de Mbappé y terminó dentro de la portería defendida por Joan García.

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Barcelona reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al minuto 61, después de varios intentos por romper el orden defensivo del conjunto visitante. Pedri filtró un pase para Raphinha, quien sacó un remate cruzado con su pierna izquierda que superó la resistencia de Andriy Lunin y devolvió la igualdad al marcador.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate, Real Madrid volvió a golpear. Al minuto 87, Eduardo Camavinga protagonizó una incursión en el área azulgrana, arrastró a varios defensores y dejó el balón servido para Mbappé. El francés solo tuvo que empujarlo al fondo de la red para completar su doblete y sentenciar el clásico.

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Con este resultado, Real Madrid llegó a 24 puntos y redujo a tres unidades su diferencia respecto al Barcelona, que permanece en lo más alto de la clasificación con 27. La victoria permitió a los merengues acercarse a la cima y mantener abiertas sus aspiraciones en una lucha por el título que promete emociones.

La derrota también representó un duro golpe para el Barcelona, que había comenzado el campeonato con nueve victorias en igual número de partidos. Los dirigidos por Hansi Flick perdieron su invicto y vieron interrumpida su racha perfecta precisamente ante su máximo rival, que consiguió imponerse a domicilio y celebrar en el Camp Nou.

Minuto a minuto de Barcelona vs. Real Madrid:

⏱️90+5′ | BAR🔵🔴1️⃣-2️⃣⚪⚪RMA: Real Madrid silenció el Camp Nou con un doblete de Kylian Mbappé. José Mourinho salió triunfante de un escenaroi difícil y contra un equipo que venía con nueve victorias en fila.

⏱️90′ | BAR🔵🔴1️⃣-2️⃣⚪⚪RMA: Barcelona adelanta sus líneas para no quedarse con las manos vacías en el Camp Nou. Por lo pronto los merengues están llegando a 24 puntos, tres menos que los blaugranas, líderes de LaLiga.

⏱️87′ | BAR🔵🔴1️⃣-2️⃣⚪⚪RMA: Eduardo Camavinga arrastró rivales, se metió en el área y dejó el arco servido para que Mbappé solo tuviera que empujar la pelota ante un arco vacío. Los merengues, con un doblete de Kiki, se están llevando los tres puntos.

⏱️85′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Anthony Gordon se llevó puesto a Arda Güler sobre el círculo central y Martínez Munuera le mostró la tarjeta amarilla. Igual fue lo último del inglés, quien fue sustituido por Karim Adeyemi. Gabriel Jesús entró por Raphinha.

⏱️80′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: José Mourinho refrescó el mediocampo del cuadro merengue. Eduardo Camavinga ingresó en lugar de Bernardo Silva para reforzar el mediocampo.

⏱️75′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Barcelona tiene la posesión del balón pero filtrar no ha sido posible esta tarde, salvo en la acción del gol. Real Madrid apuesta por defenderse y castigar con balones largos. El desenlace es incierto.

⏱️70′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Hansi Flick refrescó el mediocampo blaugrana. Se acabó el partido para Fermín López. Frenkie de Jong ingresó en su lugar.

⏱️65′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Andrey Lunin mostró buenos reflejos ante un cabezazo bien ubicado de Gerard Martín. El centro había sido de Joao Cancelo. Barcelona juega mejor.

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⏱️61′ | BAR🔵🔴1️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Después de tanto insistir, Barcelona encontró su recompensa. Raphinha cruzó un remate con su pierna izquierda que venció la resistencia de Lunin. La asistencia fue de Pedri.

⏱️55′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Raphinha trató de rematar dentro el área merenque pero lo bloquearon justo. Los de Mourinho han estado muy atentos en la marca.

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⏱️50′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Al igual que ocurrió en los últimos minutos de la primera mitad, Barcelona tomó la iniciativa. Juega en territorio rival pero le sigue costando romper la defensa merengue.

⏱️46′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Los equipos regresaron al terreno de juego y apenas en el primer minuto del complemento Martínez Munuera le mostró la tarjeta amarilla a Aurélien Tchouaméni por una falta sobre Pau Cubarsí.

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⏱️45+2′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: El Real Madrid tuvo la opción de estirar su ventaja previo al descanso. Yan Diomandé tuvo una opción clara pero por escasos centímetros la pelota no se metió por el primer palo.

⏱️45′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Barcelona despertó tras el gol del Real Madrid y se ha acercado a la portería de Lunin. Rodri, de hecho, exigió una estirada del ucraniano con un remate desde la media luna.

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⏱️44′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Lamine Yamal llegó por el sector derecho y sin marca pero no lo aprovechó. Le entró mal a la pelota y su remate se fue apenas ancho.

⏱️41′ | BAR🔵🔴0️⃣-1️⃣⚪⚪RMA: Yan Diomandé se escapó por la banda izquierda y lanzó un centro que Gerard Martín trató de espejar, pero por fortuna para los merengues su intento rebotó en Mbappé, quien sin querer anotó el primer gol de este Clásico.

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⏱️35′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Anthony Gordon se proyectó por la banda izquierda y soltó un fuerte disparo al primer palo que Lunin tuvo que mandar al tiro de esquina.

⏱️30′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Xavi Espart quedó mal después de una disputa con Tchouameni y tuvo que ser sustituido. Alejandro Balde ingresa en su lugar y Joao Cancelo pasará a jugar por la derecha.

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⏱️25′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Raphinha recibió sobre la media luna y apuntó al palo derecho de Lunin. Su remate se fue apenas ancho. El partido se juega en ambas áreas.

⏱️20′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Arda Güler, el jugador más activo del Real Madrid, llegó por sector derecho y cruzó un remate que exigió una estirada de Joan García. Ambos equipos

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⏱️15′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Anthony Gordon volvió a probar las manos de Andriy Lunin, esta vez con un remate de media distancia. Todavía no hay grandes acciones de peligro en El Clásico.

⏱️10′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Arda Güler probó desde adentro del área blaugrana con un remate que se fue apenas por encima del travesaño. Barcelona reaccionó por medio de Antonhy Gordon, quien registró el primer remate a puerta del partido.

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⏱️5′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Barcelona presiona alto y no quiere que el Madrid tenga una salida limpia con la pelota. Por lo pronto se juegan en terreno del equipo visitante.

⏱️1′ | BAR🔵🔴0️⃣-0️⃣⚪⚪RMA: Juan Martínez Munuera hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Spotify Camp Nou. El marco es de fiesta en las tribunas y los hinchas esperan un espectáculo. Eso sí, el pitazo inicial no fue puntual.

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Una de las principales novedades en la previa del clásico es la ausencia de Thibaut Courtois, quien quedó fuera de la convocatoria del Real Madrid por un proceso gripal. El conjunto merengue tampoco contará con Vinícius Júnior, sancionado, mientras que Barcelona afrontará el compromiso sin Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen, todos por lesión.

José Mourinho dispuso de un 4-4-2 para contener al Barcelona: Andriy Lunin; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva y Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Yan Diomandé.

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Hansi Flick se decantó por un 4-3-3 para enfrentar al Real Madrid en el Spotify Camp Nou: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo; Rodri, Pedri y Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

El español Juan Martínez Munuera será el árbitro central del clásico entre Barcelona y Real Madrid, acompañado por Diego Barbero Sevilla y Miguel Martínez Munuera como jueces de línea. Javier Iglesias Villanueva estará a cargo del VAR, con José Antonio López Toca como asistente, mientras que José Antonio Palomares Gutiérrez ejercerá como cuarto árbitro del encuentro de este domingo.

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La ciudad de Barcelona presenta condiciones agradables para esta edición de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, con una temperatura cercana a los 18 grados centígrados, humedad del 52 % y probabilidad de lluvia del 2 %. Se espera una noche fresca, con nubosidad variable pero sin contratiempos para que la pelota ruede sin problemas.

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