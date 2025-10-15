Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

“Nadie tiene el puesto asegurado”: Néstor Lorenzo habló rumbo al Mundial 2026

Luego de los amistosos de octubre, el técnico argentino hizo un balance de su equipo y dejó en claro que necesita un plantel de alto nivel para el Mundial.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de octubre de 2025 - 03:19 p. m.
El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa.
El técnico de la selección colombiana de fútbol, Néstor Lorenzo, en rueda de prensa.
Foto: EFE - Hugo Penso
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia cerró la doble fecha de amistosos de octubre con una goleada 4-0 frente a México y un empate sin goles ante Canadá, en un partido que dejó más enseñanzas que espectáculo.

El técnico Néstor Lorenzo aprovechó el compromiso en el Red Bull Arena de New Jersey para probar variantes, rotar la nómina y sacar conclusiones pensando en el Mundial 2026.

Vínculos relacionados

¿Por qué Néiser Villarreal no juega hoy contra Argentina en el Mundial Sub-20?
Las siete finales de César Torres: la promesa de la sub-20
Colombia vs. Argentina: las posibles titulares de la semifinal del Mundial Sub-20

El argentino fue claro: "Nadie tiene el puesto asegurado, así que lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana. Eso es lo que nos da la sensación de traerlos a competir acá. Nos pasó con muchos que bajaron y no vinieron. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días y la selección necesita un nivel medio-alto de regularidad. No sirve jugar uno o dos partidos, bien a siete meses del Mundial”, aseguró.

El balance tras el duelo contra Canadá

Les dije a los muchachos que era un partido de octavos o cuartos en una Copa del Mundo. Un rival muy duro, físico, al estilo europeo. No pudimos encontrar los circuitos que generaran buen fútbol durante muchos espacios del partido, pero hubo conclusiones importantes que debemos sacar”, señaló.

Más allá del resultado, Lorenzo aseguró que el balance fue positivo, aunque admitió que la rotación afectó la concentración del grupo. “Hoy había planificado muchos cambios de antemano, creo que eso no nos favoreció en el sentido del jugador. Luis Díaz sabía que iba a salir, James que iba a entrar. Los demás muchachos también. El hecho de haber planificado y conversarlo con ellos no nos ayudó en el sentido de la concentración y entrega total”, dijo.

¿Se cancela el amistoso contra Nigeria?

Sobre el próximo amistoso programado ante Nigeria en noviembre, el entrenador aclaró que el partido podría cancelarse por motivos reglamentarios, pero aseguró que ya trabajan en alternativas.

“Tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol porque tienen un reglamento que no entiendo muy bien. No quedó entre los mejores segundos, pero lo habilita el hecho de que juegue con un equipo que sea el último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival. Tenemos que aprovechar la fecha al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones de cara al Mundial”, explicó.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

nestor lorenzo

néstor lorenzo

Nestor Lorenzo

Néstor Lorenzo

seleccion colombia

colombia hoy

colombia - canadá

colombia vs

colombia

partido colombia

partido colombia hoy

partido de colombia

partido de colombia hoy

colombia canada hoy

colombia canadá

partido colombia canada

colombia hoy partido

álvaro montero

colombia vs canada amistoso 2025 hora

colombia partidos

canada colombia

a que horas juega colombia hoy

a que hora juega colombia

a qué hora juega colombia hoy

partido de colombia hoy en vivo caracol

colombia vs canada hoy

 

luamo(itkq6)Hace 22 minutos
Bueno algo de lo que he escrito salió; Canada no FUE Mexico... Lo que si se vio anoche fue la falta de equilibrio del combinado nacional. NO HAY SISTEMA.... El equipo se mueve de acuerdo a cada jugador... La media no suple balones a los delanteros, por eso no hay goles, o no los hubo anoche... Diaz, estrella en Alemania, pasa desapercibido, en la mayoria de juegos de la selección.. James no encuentra a quien dársela.. NO HAY SISTEMA... .. ELIMINADOS en 1a. ronda del mundial...?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.