“Nadie tiene el puesto asegurado”: Néstor Lorenzo habló rumbo al Mundial 2026

Colombia cerró la doble fecha de amistosos de octubre con una goleada 4-0 frente a México y un empate sin goles ante Canadá, en un partido que dejó más enseñanzas que espectáculo.

El técnico Néstor Lorenzo aprovechó el compromiso en el Red Bull Arena de New Jersey para probar variantes, rotar la nómina y sacar conclusiones pensando en el Mundial 2026.

El argentino fue claro: "Nadie tiene el puesto asegurado, así que lo que vayan haciendo en los clubes lo vemos semana a semana. Eso es lo que nos da la sensación de traerlos a competir acá. Nos pasó con muchos que bajaron y no vinieron. No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días y la selección necesita un nivel medio-alto de regularidad. No sirve jugar uno o dos partidos, bien a siete meses del Mundial”, aseguró.

El balance tras el duelo contra Canadá

“Les dije a los muchachos que era un partido de octavos o cuartos en una Copa del Mundo. Un rival muy duro, físico, al estilo europeo. No pudimos encontrar los circuitos que generaran buen fútbol durante muchos espacios del partido, pero hubo conclusiones importantes que debemos sacar”, señaló.

Más allá del resultado, Lorenzo aseguró que el balance fue positivo, aunque admitió que la rotación afectó la concentración del grupo. “Hoy había planificado muchos cambios de antemano, creo que eso no nos favoreció en el sentido del jugador. Luis Díaz sabía que iba a salir, James que iba a entrar. Los demás muchachos también. El hecho de haber planificado y conversarlo con ellos no nos ayudó en el sentido de la concentración y entrega total”, dijo.

¿Se cancela el amistoso contra Nigeria?

Sobre el próximo amistoso programado ante Nigeria en noviembre, el entrenador aclaró que el partido podría cancelarse por motivos reglamentarios, pero aseguró que ya trabajan en alternativas.

“Tenemos que esperar qué dice la Confederación Africana de Fútbol porque tienen un reglamento que no entiendo muy bien. No quedó entre los mejores segundos, pero lo habilita el hecho de que juegue con un equipo que sea el último de la clasificación. No entiendo muy bien, pero por lo que se dice que va al repechaje, vamos a buscar otro rival. Tenemos que aprovechar la fecha al máximo y otra vez venir con la intención de sacar conclusiones de cara al Mundial”, explicó.

