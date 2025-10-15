Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

¿Por qué Néiser Villarreal no juega hoy contra Argentina en el Mundial Sub-20?

El goleador colombiano será una baja sensible para un equipo que llega invicto y decidido a hacer historia en el torneo juvenil.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
15 de octubre de 2025 - 01:23 p. m.
Néiser Villarreal de Colombia celebra un gol este sábado, en un partido de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Colombia en el estadio Fiscal de Talca (Chile).
Néiser Villarreal de Colombia celebra un gol este sábado, en un partido de cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Colombia en el estadio Fiscal de Talca (Chile).
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia buscará este miércoles contra Argentina en Santiago un lugar en la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, pero lo hará sin su jugador más influyente: Néiser Villarreal, goleador y pieza clave en el ataque.

Villarreal fue de menos a más en el torneo y se consolidó como el principal argumento ofensivo de la selección en los últimos dos partidos. Su potencia y capacidad para definir marcaron la diferencia en los momentos decisivos.

Vínculos relacionados

Atlético Nacional le remonta a Deportivo Cali y acaricia los cuadrangulares
A Colombia, de menos a más, no le alcanzó y empató con Canadá
Seis nuevos países clasificaron al Mundial 2026, ¿cuáles son y cómo lo lograron?

Con cinco goles en el torneo —dos ante Sudáfrica en octavos y tres frente a España en cuartos— fue determinante para que Colombia volviera a unas semifinales después de 22 años.

En cada encuentro se mostró como un delantero incómodo para las defensas rivales, con movimientos inteligentes y presencia constante en el área.

¿Por qué Néiser Villarreal no juega contra Argentina?

En el triunfo sobre España, Villarreal recibió una tarjeta amarilla que, al ser la segunda en el torneo, le representa una fecha de suspensión según el reglamento de la FIFA. La consecuencia: no podrá estar en la semifinal ante Argentina. Esta es la misma situación del lateral Carlos Sarabia, quien también está sancionado.

Duele no estar, pero confío en mis compañeros. Tenemos jugadores que pueden hacerlo igual o mejor que yo”, declaró el atacante al final del partido.

Su ausencia modifica la estructura ofensiva del equipo y obliga a ajustes en el planteamiento.

El técnico César Torres deberá reorganizar el frente ofensivo. Todo apunta a que Emilio Aristizábal reemplazaría a Villarreal, acompañado por Óscar Perea y Jordan Barrera en las bandas. Se espera la recuperación de este último.

Bajas en Argentina

Argentina también llega a la semifinal con bajas importantes. Su principal figura, Maher Carrizo, quedará fuera por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obliga al equipo de Diego Placente a reconfigurar su mediocampo.

A esa ausencia se suman las lesiones de Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura de clavícula en el duelo ante Nigeria por los octavos de final, y del defensor Valente Pierani, afectado por un esguince de rodilla frente a México.

Posibles alineaciones:

Colombia: Jordan García - Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala - Kener González, Jordan Barrera o José Cavadia, Elkin Rivero - Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo. DT: César Torres.

Argentina: Santino Barbi - Dylan Gorosito, Tomás Pérez, Juan Villalba, Tobías Ramírez, Julio Soler - Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Ginaluca Prestianni - Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia - Argentina, por un cupo a la final del Mundial Sub-20: hora y dónde ver

Fecha y hora: miércoles 15 de octubre a las 6:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs argentina

colombia vs argentina sub 20 hoy hora

colombia vs argentina sub 20 hoy

colombia argentina sub 20

semifinales mundial sub-20 chile

mundial sub 20 llaves

selección de fútbol sub-20 de argentina - colombia sub-20

colombia vs argentina sub 20

mundial sub 20

colombia fc

colombia sub 20

argentina vs

neiser villarreal

neyser villarreal

copa mundial sub-20

colombia argentina

argentina vs colombia sub 20

argentina vs colombia

selección colombia

selección de fútbol de colombia

sub 20

colombia vs argentina hoy

a que hora juega colombia

seleccion colombia sub 20

caracol

selección de fútbol sub-20 de argentina vs. colombia sub-20

néiser villarreal

colombia sub 20 vs

sub 20 mundial

colombia vs argentina sub 20 hora

a qué hora juega colombia

partidos hoy

colombia sub 20 hoy

colombia vs argentina mundial sub 20

colombia vs argentina sub 20 resultado

canal caracol en vivo

sub 20 colombia

partido colombia sub 20

partidos de colombia

hoy juega colombia

partido de colombia sub 20

colombia sub-20

cuando juega colombia sub 20

neyser

neycer villarreal

neycer

neiser

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.