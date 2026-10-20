EN VIVO: PSG 1-0 Barcelona, siga el minuto a minuto de la Champions League

Khvicha Kvaratskhelia y Xavi Espart durante un partido por la UEFA Champions League entre París Saint-Germain y Barcelona. Foto: EFE - YOAN VALAT

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París Saint-Germain y Barcelona se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Ambos equipos llegan con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos y buscarán mantener su invicto en el torneo continental.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, acumula once victorias consecutivas en partidos oficiales y 48 goles en lo que va de la temporada. Lamine Yamal, con nueve anotaciones y diez asistencias, es una de sus principales figuras. Por su parte, el PSG de Luis Enrique viene de vencer 4-2 al Manchester City como visitante.

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El encuentro se disputará en medio de las protestas sociales registradas en Francia durante los últimos días, que han llevado a las autoridades a evaluar medidas adicionales de seguridad.

Minuto a minuto de PSG vs. Barcelona:

⏱️ 45’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

⏱️ 40’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

Fermin López se pierde una oportunidad única frente al arco de los parisinos. El arquero ruso temporiza y provoca una mala definición.

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⏱️ 38’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

Desiré Doué aprovecha un exceso de confianza de Lamine Yamal y, de la izquierda hacia adentro, el francés repunta un remate que se cuela en el arco.

¡JUSTO VOS, LAMINE! YAMAL LA REGALÓ EN LA SALIDA, DOUÉ JUNTÓ RIVALES Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL PRIMERO DEL PSG ANTE BARCELONA.



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⏱️ 29’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Joan García se erige como la figura del encuentro tras una triple atajada que ahoga el grito de gol del París Saint-Germain.

¡EMPIEZA A SER LA FIGURA! Joan García se lució con esta sensacional doble atajada y volvió a salvar al Barcelona vs. PSG.



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⏱️ 25’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Ferran Torres tiene la primera gran oportunidad de gol del partido, pero no logra definir con solvencia ante la salida del arquero.

¡LA SALVÓ CON LA CARA! Ferrán Torres tuvo una chance clarísima para marcar el primer gol del PSG, pero se encontró con una atajada milagrosa de Joan García.



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⏱️ 20’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

En un arranque, el francés Ousmane Dembélé se resiente muscularmente y le da entrada a otro ex Barcelona, Ferran Torres.

¡LE TIRÓ AL MOSQUITO! Dembélé sintió una molestia y fue reemplazado por FERRÁN TORRES ante Barcelona en el primer tiempo.



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⏱️ 16’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Los hombres de Hansi Flick desestiman la posesión del balón mientras apuestan por el contraataque preciso contra el PSG.

⏱️ 8’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Los dirigidos por Luis Enrique incomodan la salida del FC Barcelona, que insiste con el toque corto y progresivo en los metros iniciales.

⏱️ 0’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

"MASACRE A LA PARISINA", atención al mensaje de la hinchada del PSG. Lamine Yamal se quedó mirando ese sector…



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Barcelona y PSG se enfrentaron por última vez el 1 de octubre de 2025, en la segunda jornada de la fase de liga de Champions. La cita fue en suelo español, donde PSG ganó 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos; Ferran Torres marcó para Barcelona.

¿Estará acá el próximo Balón de Oro? ¡EL ABRAZO ENTRE LAMINE YAMAL Y DEMBÉLÉ!



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París presenta este martes condiciones de cielo mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 13 grados centígrados. Para el encuentro entre PSG y Barcelona, previsto en el Parque de los Príncipes, se esperan condiciones frescas y baja probabilidad de lluvia nocturna.

¡QUÉ AMBIENTE! Desde la entrada en calor, los hinchas del PSG le hacen sentir a los jugadores del Barcelona que son más VISITANTES que nunca en el Parque de los Príncipes.



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La UEFA designó al inglés Michael Oliver para dirigir el duelo entre el PSG y el FC Barcelona. Los también ingleses Stuart Burt y James Mainwaring actuarán como sus jueces de línea, mientras que Robert Jones ejercerá de cuarto árbitro. En el VAR estarán los italianos Marco Di Bello y Daniele Chiffi.

Luis Enrique, timonel del PSG, se decantó por su habitual 4-3-3: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Lucas Hernández; Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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Hansí Flick apostó por un 4-3-3 para enfrentar al vigente bicampeón de Europa: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Parque de los Príncipes (París)

Canal: ESPN y Disney+

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