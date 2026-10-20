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EN VIVO: PSG 1-0 Barcelona, siga el minuto a minuto de la Champions League

El duelo más atractivo de la jornada enfrenta al vigente bicampeón de Europa con el equipo de mejor rendimiento en la presente temporada.

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Redacción Deportes
EN VIVO: PSG 0-0 Barcelona, siga el minuto a minuto de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia y Xavi Espart durante un partido por la UEFA Champions League entre París Saint-Germain y Barcelona.
Foto: EFE - YOAN VALAT

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París Saint-Germain y Barcelona se enfrentarán este martes 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Ambos equipos llegan con seis puntos tras ganar sus dos primeros compromisos y buscarán mantener su invicto en el torneo continental.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, acumula once victorias consecutivas en partidos oficiales y 48 goles en lo que va de la temporada. Lamine Yamal, con nueve anotaciones y diez asistencias, es una de sus principales figuras. Por su parte, el PSG de Luis Enrique viene de vencer 4-2 al Manchester City como visitante.

El encuentro se disputará en medio de las protestas sociales registradas en Francia durante los últimos días, que han llevado a las autoridades a evaluar medidas adicionales de seguridad.

Minuto a minuto de PSG vs. Barcelona:

20 de octubre de 2026 – 02:49 p. m.

Tiempo de reposición: tres minutos

⏱️ 45’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

20 de octubre de 2026 – 02:45 p. m.

Ahora se salva PSG

⏱️ 40’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

Fermin López se pierde una oportunidad única frente al arco de los parisinos. El arquero ruso temporiza y provoca una mala definición.

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Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 02:43 p. m.

¡Gol de París Saint-Germain!

⏱️ 38’ PSG 🔵 1-0 🟠 Barcelona 🏆

Desiré Doué aprovecha un exceso de confianza de Lamine Yamal y, de la izquierda hacia adentro, el francés repunta un remate que se cuela en el arco.

20 de octubre de 2026 – 02:33 p. m.

Otra vez se salva Barcelona

⏱️ 29’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Joan García se erige como la figura del encuentro tras una triple atajada que ahoga el grito de gol del París Saint-Germain.

20 de octubre de 2026 – 02:30 p. m.

Se salva Barcelona

⏱️ 25’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Ferran Torres tiene la primera gran oportunidad de gol del partido, pero no logra definir con solvencia ante la salida del arquero.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 02:23 p. m.

Se va Dembélé, entra Ferran Torres

⏱️ 20’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

En un arranque, el francés Ousmane Dembélé se resiente muscularmente y le da entrada a otro ex Barcelona, Ferran Torres.

20 de octubre de 2026 – 02:20 p. m.

Barcelona cede la posesión

⏱️ 16’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Los hombres de Hansi Flick desestiman la posesión del balón mientras apuestan por el contraataque preciso contra el PSG.

20 de octubre de 2026 – 02:10 p. m.

PSG presiona agresivamente

⏱️ 8’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

Los dirigidos por Luis Enrique incomodan la salida del FC Barcelona, que insiste con el toque corto y progresivo en los metros iniciales.

Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 02:00 p. m.

Comienza el fútbol en París

⏱️ 0’ PSG 🔵 0-0 🟠 Barcelona 🏆

20 de octubre de 2026 – 01:50 p. m.

El último precedente entre ambos

Barcelona y PSG se enfrentaron por última vez el 1 de octubre de 2025, en la segunda jornada de la fase de liga de Champions. La cita fue en suelo español, donde PSG ganó 2-1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos; Ferran Torres marcó para Barcelona.

20 de octubre de 2026 – 01:40 p. m.

El clima de París

París presenta este martes condiciones de cielo mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 13 grados centígrados. Para el encuentro entre PSG y Barcelona, previsto en el Parque de los Príncipes, se esperan condiciones frescas y baja probabilidad de lluvia nocturna.

20 de octubre de 2026 – 01:30 p. m.

El encargado de impartir justicia

La UEFA designó al inglés Michael Oliver para dirigir el duelo entre el PSG y el FC Barcelona. Los también ingleses Stuart Burt y James Mainwaring actuarán como sus jueces de línea, mientras que Robert Jones ejercerá de cuarto árbitro. En el VAR estarán los italianos Marco Di Bello y Daniele Chiffi.

20 de octubre de 2026 – 01:20 p. m.

El XI de Paris Saint-Germain

Luis Enrique, timonel del PSG, se decantó por su habitual 4-3-3: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Lucas Hernández; Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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Actualización clave 20 de octubre de 2026 – 01:10 p. m.

El XI de Barcelona

Hansí Flick apostó por un 4-3-3 para enfrentar al vigente bicampeón de Europa: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart; Marc Bernal, Pedri y Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

20 de octubre de 2026 – 01:00 p. m.

¿Cuánto falta para que comience el partido?

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Parque de los Príncipes (París)

Canal: ESPN y Disney+

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