Unión Magdalena descendió: cayó contra Once Caldas y volverá a la B en 2026

Unión Magdalena cayó por 1-0 contra Once Caldas en el Palogrande y oficializó su descenso a la segunda división del fútbol colombiano para 2026.

Con un gol de Dayro Moreno al minuto 43, el equipo samario empezó a ver que el sueño de permanecer en primera se esfumaba. Lo lucharon en la cancha de Manizales, pero con el pitazo final del juez se confirmó el quinto descenso del ciclón bananero.

Unión Magdalena ha descendido en 1999, 2005, 2019, 2023 y 2025. Con cinco descensos, el Ciclón Bananero iguala al Cúcuta Deportivo como uno de los equipos que más veces han caído a la segunda división del fútbol colombiano.

La diferencia es que el Cúcuta perdió una de sus categorías por sanciones administrativas, mientras que todos los descensos del Unión Magdalena fueron por razones deportivas.

Unión Magdalena y Envigado, al descenso

Unión Magdalena es último de la tabla del descenso con 0,78 y se unió a Envigado, penúltimo con 0,83, como los equipos que jugarán en la segunda división el próximo año.

A Unión Magdalena le queda recibir a Tolima, visitar a América de Cali y recibir a Fortaleza, mientras que Envigado, todavía con vida en las semifinales de la Copa BetPlay, enfrentará a Águilas Doradas de visitante, Millonarios de local y Llaneros de visitante.

Millonarios vs. Once Caldas, una final adelantada

Por su parte, Once Caldas llegó a 22 puntos y es doce en la Liga BetPlay. Un punto más que Millonarios, trece, y el cual será su próximo rival el miércoles en El Campín de Bogotá, quien pierda, quedará eliminado. El duelo será a las 8:20 p.m.

