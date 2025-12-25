Entrenador brasileño elogió el momento de Richard Ríos en Portugal: “es uno de los mejores”

Richard Ríos, jugador de Benfica, disputa el balón contra Gil Vicente, jugador de Luis Esteves. Foto: EFE - JOSE SENA GOULAO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Richard Ríos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. El volante colombiano, que llegó a Benfica procedente de Palmeiras por 27 millones de euros, logró consolidarse como titular indiscutido tras un inicio marcado por las dificultades de adaptación.

El buen nivel del colombiano no pasó desapercibido para quienes lo conocen de cerca. Mozart Santos Batista Júnior, entrenador que lo dirigió en Guaraní entre 2022 y 2023, fue contundente al elogiarlo en su más reciente entrevista. “Richard Ríos vale cada euro que pagó Benfica. Es uno de los mejores ‘8’ del mundo”, dijo el estratega.

Además, el rendimiento de Richard Ríos no solo respalda la apuesta del club portugués, sino que también proyecta una futura venta millonaria. “Benfica recibirá ofertas de al menos el doble de lo que invirtió”, mencionó Batista, asegurando que el club hizo un negocio redondo.

Bajo la dirección de José Mourinho, Ríos encontró continuidad, confianza y libertad en el mediocampo. Aunque no es un jugador caracterizado por sus goles, el antioqueño ya suma tres anotaciones y dos asistencias en 27 partidos, con presencia en competencias como la Champions League y la Copa de Portugal. Su despliegue físico, visión de juego y capacidad para llegar desde atrás lo convirtieron en una pieza clave en el esquema del técnico luso.

Además, la proyección de Ríos también ilusiona a la selección de Colombia. Con la confianza que le dio Mourinho y su regularidad en Europa, Néstor Lorenzo ve en el volante una pieza importante de cara al Mundial de 2026.

Por el momento, la única deuda pendiente del mediocampista es marcar su primer gol en la Primeira Liga, algo que buscará este domingo 28 de diciembre cuando Benfica visite al Sporting Braga.

Con apenas 25 años, Richard Ríos no solo se afianza en uno de los grandes de Portugal, sino que también confirma que Benfica acertó de lleno con su fichaje.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador