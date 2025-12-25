Daniel Muñoz, en el XI ideal de la Premier League según leyenda de Liverpool

Daniel Muñoz celebra su gol con Crystal Palace. Foto: Crystal Palace, vía X

El gran momento de Daniel Muñoz en el fútbol inglés sigue recibiendo reconocimientos. Jamie Carragher, exjugador de Liverpool y actual analista de Sky Sports, incluyó al lateral colombiano de Crystal Palace en el XI ideal de la primera mitad de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Muñoz mantuvo el nivel con el que cerró la campaña anterior y se consolidó como uno de los laterales más completos del campeonato. Para Carragher, el lateral derecho colombiano es determinante.

“Fantástico. Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”, afirmó el exdefensor inglés.

Además de Daniel Muñoz, el once ideal está conformado por: Robin Roefs en el arco; Marc Guéhi, Gabriel Magalhães y Riccardo Calafiori en defensa; Granit Xhaka y Declan Rice en el mediocampo; mientras que en ataque figuran Bruno Fernandes, Antoine Semenyo, Morgan Rogers y Erling Haaland como delantero centro.

En la actual temporada, Muñoz registra 14 partidos en Premier League, con tres goles y dos asistencias, cifras que lo ubican entre los laterales más productivos del torneo.

Por el momento, el lateral derecho se encuentra en proceso de recuperación tras una intervención quirúrgica en la rodilla, realizada para evitar molestias y cerrar la temporada en mejores condiciones físicas. Según el cuerpo técnico de Crystal Palace, su regreso a competencia se daría en un plazo estimado de cuatro a seis semanas.

El reconocimiento de Carragher no solo resalta la regularidad del colombiano en una liga altamente exigente, sino que refuerza su proyección internacional y lo consolida como uno de los futbolistas colombianos más destacados de la Premier League en la actualidad.

