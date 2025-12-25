Referente de la selección de Francia: “siento mucho odio hacia los argentinos”

Djibril Cissé, exdelantero de la selección de Francia. Foto: Instagram Djibril Cissé

La herida que dejó la final del Mundial de Qatar 2022 sigue abierta en Francia. A tres años de aquella definición histórica en Lusail, el exdelantero francés Djibril Cissé encendió nuevamente la polémica al comentar, sin filtros, contra la selección de Argentina, a la que calificó como el principal enemigo de selección francesa en la actualidad.

Durante una transmisión especial de L’Equipe, realizada por el aniversario de la final ganada por Argentina en la tanda de penales tras el empate 3-3, Cissé no ocultó su enojo al recordar el partido y, sobre todo, los festejos posteriores del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Después de ver esas imágenes quedé incluso enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, afirmó el exjugador, que disputó los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 con Francia. Además, añadió la rivalidad que existe con esta selección. “Claramente, hoy son nuestros mayores enemigos”, dijo.

El exatacante, con pasado en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, también hizo referencia a la polémica que involucró a Enzo Fernández tras la difusión de un video con cánticos ofensivos durante los festejos de la Copa América 2024.

Cissé cuestionó duramente la reacción del entorno del mediocampista en Chelsea “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, dijo.

Por último, el exdealntero francés recalcó en el espíritu de revancha de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “Queremos conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en un Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, aseguró.

Cissé, hoy panelista en L’Equipe y también conocido por su faceta como DJ y diseñador, reavivó el debate sobre una rivalidad que se potenció tras una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales.

