“James Rodríguez es el perfil de jugador que al madridismo le encanta”: Guti

José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, es uno de los grandes íconos recientes de Real Madrid. Nacido en Torrejón de Ardoz en 1976, pasó 25 años en el club merengue, desde que ingresó como niño en 1985 hasta su salida en 2010.

Como mediocampista —y en ocasiones delantero— deslumbró por su técnica, talento y visión de juego. Disputó 542 partidos, anotó 77 goles y ganó 15 títulos con el primer equipo, además de vestir la camiseta de la selección española entre 1999 y 2005.

Su legado en el Madrid quedó marcado por momentos inolvidables, como la famosa asistencia de tacón a Karim Benzema en Riazor en la temporada 2009/10. Ese mismo año anunció su despedida del club, cerrando una etapa gloriosa y emotiva en la que compartió capitanía con Raúl e Iker Casillas. Tras un breve paso por el Besiktas, se retiró en 2012.

En su visita a Bogotá para un evento de Rushbet y LaLiga, Guti habló con El Espectador sobre el presente de Real Madrid, el impacto de la llegada de Xabi Alonso, las expectativas en Champions, el recuerdo del paso de James Rodríguez y la ilusión que le genera la selección de Colombia de cara al Mundial.

Real Madrid, Mbappé y la Champions League

Guti ve con buenos ojos la llegada de uno de sus excompañeros al banquillo madridista: “La llegada de Xabi Alonso ha dado un nuevo sistema, nueva forma de jugar, nueva forma de ver el fútbol para los jugadores y creo que en comienzo ha sido muy bueno. Obviamente, creo que Mbappé es el jugador más desequilibrante en el Madrid y pienso que va a hacer un grandísimo año y puede darle muchos títulos al Madrid”, afirmó el exvolante.

Además, no ocultó su favoritismo por el club merengue en la Champions League. “Al final sus 15 Champions lo dicen todo. Yo creo que es un equipo que da igual como esté en Liga, es un equipo que siempre va a estar ahí luchando por la Champions. Al final se habla mucho de otros equipos que pueden ser protagonistas en esta Champions, pero evidentemente si hay alguien que es muy protagonista siempre en la Champions es Real Madrid“.

James Rodríguez y el madridismo

También recordó el paso de James por el club: “Bueno, creo que hizo unos primeros años, o el primer año muy bueno, en el que sorprendió a todos no solo por su juego sino por los goles que hizo. Y luego a partir de ahí yo creo que su rendimiento fue bajando, tuvo menos oportunidades dentro del equipo y por eso pasó su salida. Pero es verdad que James es el perfil de jugador que al madridismo y al madridista le encanta”.

En cuanto a los colombianos en Europa, Guti no dudó en destacar a Luis Díaz: “Bueno, creo que evidentemente el que más está destacando es Luis Díaz. Yo creo que lo está haciendo muy bien ahora en el Bayern y antes en el Liverpool. Un jugador muy desequilibrante y un jugador que evidentemente es muy apetecible para cualquier liga”.

Colombia y la ilusión mundialista

De cara al Mundial, ve con optimismo a la selección de Colombia: “Vi la Copa América en la que noté a una Colombia que hizo las cosas muy bien. Se pudo plantar contra Argentina, compitió. ¿Y por qué no soñar? Todo puede pasar. Es un gran grupo que puede hacer buenas cosas". Y aunque apuesta por la sorpresa de la tricolor, no esconde sus favoritos al título: España, Argentina y Francia.

